[Deal du Jour] La Poste Mobile propose plusieurs forfaits, dont un avec 50 Go de data. Il est sans engagement et au prix de 9,99 € par mois. La Poste Mobile passe par le réseau SFR, un réseau de qualité à moindre coût, qui est compatible avec la 5G.

C’est quoi, la promotion sur ce forfait 50 Go ?

La Poste Mobile propose son forfait 50 Go de data, sans engagement, au prix de 9,99 € par mois. Le prix du forfait n’augmentera pas, même passé la première année. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, d’une valeur de 9,90 €.

C’est quoi, ce forfait mobile proposé par La Poste ?

Le forfait 50 Go de data de La Poste est un forfait en 4G et 4G+. Il offre les appels, SMS et MMS en illimités, en France et DOM. Vous pourrez aussi utiliser 15 Go de données en Europe et dans les DOM/COM, décomptés des 50 Go inclus en métropole. La Poste Mobile utilise les infrastructures SFR, soit un bon réseau qui couvre presque 90 % du territoire.

Ce forfait 4G/4G+ propose des débits jusqu’à 150 Mbits/s pour la 4G et jusqu’à 590 Mbits/s pour la 4G+. Il vous offrira une connexion internet largement suffisante pour surfer sur le net, regarder du contenu vidéo, écouter de la musique et utiliser vos applications. L’option 5G est disponible sur demande, pour cinq euros de plus par mois.

Les forfaits de La Poste Mobile // Source : La Poste

Ce forfait de La Poste Mobile à moins de 10 €/mois est-il une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour moins de 10 € par mois. Si vous n’avez pas l’habitude de consommer beaucoup de données, 50 Go est suffisant. L’offre est, de plus, sans engagement et vous pourrez donc l’arrêter quand vous le voulez. Si toutefois, vous trouvez les 50 Go trop limités et souhaitez plus de données, le forfait 100 Go est au prix de 14,99 € par mois, avec les mêmes conditions.

Enfin, vous aurez bien sûr la possibilité de vous y abonner tout en conservant votre numéro actuel. La souscription à un nouveau forfait est simple grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

