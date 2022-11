Numerama lance son enquête de satisfaction 2022. Et on a besoin de vous.

C’est l’heure de la grande enquête de fin d’année ! Connaître vos attentes, vos besoins et votre manière de chercher l’information est primordial pour faire évoluer notre média. Qu’il s’agisse de la proposition éditoriale que notre rédaction construit ou de votre perception de nos opérations publicitaires et commerciales.

Et connaître notre audience n’est pas aisé. S’il nous arrive de discuter avec certains et certaines d’entre vous sur les réseaux sociaux et dans les commentaires de nos vidéos, la majorité silencieuse ne se matérialise pour nous que par des données statistiques anonymes. Nous pouvons savoir ce que nos audiences lisent, mais nous ignorons ce qu’elles apprécient ou souhaitent lire. D’où l’idée de ce petit questionnaire, afin d’en apprendre plus sur vos habitudes de lecture.

Répondre à notre enquête ne prendra que quelques minutes et nous permettra d’ajuster nos différentes stratégies pour 2023, afin de faire de Numerama le média le plus adapté à vos besoins.

Merci à toutes et à tous pour le temps précieux que vous nous accordez !