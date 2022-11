[Deal du Jour] Actuellement en promotion, la souris sans fil G305 de Logitech est à moins de 40 €. Une souris performante et très légère, conçue pour le gaming.

C’est quoi, la promotion sur cette souris sans fil ?

La souris sans fil G305 de Logitech est trouvable sur divers sites marchands autour de 50 €. Amazon la propose actuellement au prix de 36,99 €.

C’est quoi, cette souris gaming de la marque Logitech ?

La G305 est une souris sans fil très résistante. Sa coque en plastique n’est pas la plus douce qui soit et peut s’avérer glissante par moments. Néanmoins, elle assure une excellente prise en main, grâce à son petit gabarit et son design incliné sur les côtés. Sa forme ambidextre est très appréciable, même si Logitech a oublié de mettre des boutons sur la tranche du côté droit, ce qui destine la G 305 plus à un public droitier.

Pour les petites mains, le confort est au rendez-vous, surtout avec son poids d’un peu moins de 100 g. Les boutons sont bien placés (si vous êtes droitiers), et sont plutôt vifs. La molette possède des crans bien marqués et procure un bon défilement. L’ensemble est reconfigurable dans le logiciel Assistant pour Jeux vidéo de Logitech.

Le nano-récepteur USB peut se ranger dans la souris. // Source : Logitech

Cette promo sur la souris sans fil Logitech G305 est-elle une bonne affaire ?

Si vous cherchez une bonne souris gaming classique, mais efficace, c’est un excellent prix. Logitech propose une souris parfaitement précise avec un capteur optique HERO. Même dans le cas d’accélérations brusques, la précision est toujours présente. La sensibilité peut être réglée de 50 ppp jusqu’à une valeur théorique de 12 000 ppp. La souris G305 peut enregistrer jusqu’à cinq profils, avec cinq niveaux PPP chacun, dans sa mémoire intégrée. La reconnaissance des surfaces est malheureusement moins performante qu’avec un capteur laser. Le tapis de souris est donc de mise si vous voulez exploiter la G 305 à son plein potentiel.

La latence du sans fil est quasi inexistante. La souris de Logitech s’inscrit au même niveau que les accessoires Logitech Pro Gaming. La G 305 fonctionne parfaitement grâce à son récepteur radio qui se branche à un port USB. Enfin, la promesse d’autonomie est de 250 heures avec une seule pile AA.

