[Deal du Jour] À quelques jours de la sortie des Pixel 7 et 7 Pro, les nouveaux smartphones de Google, le Pixel 6a est en promotion. Le smartphone abordable de Google est accompagné des écouteurs Pixel Buds A, dans ce pack Google à moins de 400 €.

C’est quoi, cette offre sur le Pixel 6a ?

Dans le cadre des Prime Day, Amazon propose un pack 100 % Google. Il comprend le smartphone Google Pixel 6a d’une valeur de 459 € et les écouteurs Pixel Buds A, trouvables autour de 80 €. Le pack est vendu au prix de 399 €, soit une économie d’environ 140 €.

C’est quoi, le Pixel 6a ?

Le Pixel 6a est la version milieu de gamme des smartphones Pixel de Google. Son design ne diffère pas beaucoup de celui de ses aînés, avec toujours ce bloc photo qui lui donne une identité bien à lui. Il est doté d’une dalle OLED Full HD+ de 6,1 pouces qui, par défaut, propose des réglages de luminosité un peu faiblards. Libre à vous de vous promener dans les menus afin d’obtenir le meilleur de l’écran de votre Pixel 6a. Le taux de rafraîchissement n’est que de 60 Hz, une concession de Google pour proposer son smartphone à un tarif avantageux. La puce Tensor de Google offre malgré tout une bonne fluidité et le smartphone de Google tourne parfaitement sur Android 13.

Son autonomie est correcte et il vous assure au moins une journée de batterie en une charge, dans le cadre d’une utilisation modérée. Là où le Pixel 6a se démarque, c’est en photo. Il embarque un capteur de 12,2 mégapixels et un ultra grand-angle en 12 mégapixels. Les photos sont belles de jour comme de nuit et le nombre de fonctionnalités vous permettent de tirer le meilleur de chacune d’elles.

Le Google Pixel 6a // Source : Google

C’est quoi, les Pixel Buds A ?

Les Google Pixels Buds A sont des écouteurs intra-auriculaires confortables et à l’excellent maintient. Niveau audio, ils proposent des graves et des mediums précis et maitrisés. Une option d’amplification des graves est possible via les réglages pour plus de rondeurs, au détriment des médiums. Ils jouissent d’une réduction de bruit passive correcte. L’application dédiée vous permet d’améliorer le rendu du son pour une meilleure isolation.

L’application peut aussi vous aider à retrouver vos écouteurs ou à activer et désactiver certaines fonctions, comme la mise en pause automatique. Niveau autonomie, cinq heures d’écoute sont possibles avec une seule charge, et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge.

Les Pixel Buds A // Source : Google

Le pack Google Pixel 6a avec les écouteurs Pixels Buds A en vaut-il la peine ?

À l’aube de la sortie du dernier modèle Pixel, c’est l’occasion d’acquérir un smartphone honnête en plus de s’équiper de bons écouteurs sans fil à un prix plus qu’abordable.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.