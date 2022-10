[Deal du jour] À l’occasion du GP Explorer, le fournisseur de VPN NordVPN propose de nouvelles offres d’abonnement à prix réduit. Avec ses offres, vous pourrez obtenir NordPass Premium et NordLocker Premium avec plus de 60 % de réduction.

C’est quoi, l’offre NordVPN ?

Jusqu’au dimanche 9 octobre inclus, NordVPN propose plusieurs offres en promotion, dont l’abonnement de 2 ans, pour seulement 67,23 €, soit 2,49 € par mois, avec les trois premiers mois gratuits. Passé deux ans, l’abonnement reviendra à son prix normal de 94,68 € par an.

C’est quoi, le GP Explorer de NordVPN ?

Organisé par le youtubeur Squeezie, le GP Explorer est une course de Formule 4 qui se déroule sur toute la journée du 8 octobre. 22 youtubeurs et influenceurs vont s’affronter sur le circuit Bugatti, au Mans. Et qui dit Youtubeur dit NordVPN.



Pour rappel, un VPN permet de vous cacher lorsque vous surfez sur le web. Le protocole réseau NordLynx, utilisé par NordVPN, est l’un des meilleurs du marché, grâce à d’excellents débits et un ping (temps de réponse d’un ordinateur) rapide. L’interface, peu conviviale, est heureusement simple et ergonomique. Quelle qu’en soit l’utilisation, Nord VPN fait son travail. Le streaming vidéo, via les classiques Netflix, Disney+ ou encore Prime Video, se passe sans problème. Le téléchargement en P2P est rapide et efficace.

La promotion de NordVPN est-elle une bonne affaire ?

Deux offres pour le prix d’une, définitivement oui.

L’offre spéciale GP Explorer est une excellente affaire si vous souhaitez acquérir un VPN. En plus de la réduction sur l’abonnement et les trois premiers mois offerts, NordVPN propose NordPass Premium à 0,80 € par mois et NordLocker Premium à 1,20 € par mois. Le premier est un gestionnaire de mots de passe efficace, pour organiser ses mots de passe et informations personnelles. Quant au second, c’est un service Cloud sécurisé utile pour chiffrer et conserver vos données. Attention, si vous êtes intéressé, cette offre n’est disponible que jusqu’à dimanche 9 octobre à 23 h 59.

