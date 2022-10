[Deal du jour] Boulanger propose une très bonne réduction sur son enceinte transportable JBL Xtreme 2. Puissante et robuste, elle est capable de produire un son de qualité.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte portable de JBL ?

Habituellement affichée à plus de 200 €, Boulanger propose la JBL Xtreme 2 au prix de 179 €

C’est quoi exactement, cette enceinte portable de JBL ?

La Xtreme 2 est une enceinte conçue pour être transportée. Elle est dotée de crochets en métal pour y accrocher une sangle. Cette dernière est bienvenue, car avec sa largeur de 30 cm et son poids de 2,4 kg, la Xtreme 2 est une enceinte plutôt massive, qui se rangera difficilement dans un sac. Sa construction très robuste lui confère une grande impression de solidité. Elle est aussi certifiée IPX7 et résiste aux éclaboussures et à une courte immersion dans l’eau. Vous l’aurez compris, la Xtreme 2 est avant tout pensée pour être une enceinte nomade et baroudeuse.

Quelles sont les caractéristiques techniques de l’enceinte nomade Xtreme 2 ?

L’interface va à l’essentiel avec les classiques boutons lecture/pause et volume. Des commandes intuitives complétées grâce à l’application mobile JBL Connect.

Niveau audio, la Xtreme 2 est capable d’envoyer du son à un volume très élevé, non sans quelques sacrifices. Même si la qualité sonore est au rendez-vous, à plein volume le manque de rondeur dû à des mediums en retrait peut parfois étouffer la piste sonore. Toutefois, l’enceinte de JBL produit un son puissant et ample de qualité.

Côté autonomie, JBL promet une vingtaine d’heures d’écoute à volume normal. En poussant les capacités sonores à fond, comptez entre 5 h et 10 h d’autonomie.

L’enceinte portable de JBL vaut-elle le coup ?

Au jeu des comparatifs, à moins de 180 € la Xtreme 2 est une excellente affaire. Sortie l’année dernière, la JBL Xtreme 3 reprend le flambeau, sans apporter de réelles modifications. Moins lourde, elle est tout de même toujours imposante. JBL n’a pas jugé bon d’améliorer la recette et les petits problèmes présents sur la Xtreme 2 sont toujours là. La Xtreme 3 est trouvable à moins de 260 €, et à quelques nouveautés près, n’est pas à privilégier face à sa grande sœur en promotion.

Chez la concurrence, la Sony SRS-XB43 propose un son riche et puissant, alliant robustesse et facilité d’utilisation. Elle se place comme l’une des meilleures de sa catégorie avec une qualité audio irréprochable, même à fort volume. Cependant, son poids de presque 3 Kg et sa grande taille en font une enceinte peu portable, surtout qu’elle est dépourvue de sangle de transport. La Sony SRS-XB43 est trouvable autour à 199 € à son prix le plus bas, mais n’est malheureusement pas accompagnée du sacro-saint décapsuleur de la JBL Xtreme 2.

La JBL Xtreme 2 // Source : JBL

Pour aller plus loin avec les enceintes connectées

👉 Consultez notre guide des meilleures enceintes Bluetooth nomades

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.