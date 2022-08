Google recommande une nouvelle fois de mettre à jour le navigateur Chrome. Un bug risque d’être exploité à des fins malveillantes. Voici comment vérifier si votre logiciel est à jour.

Une nouvelle mise à jour de Google Chrome est recommandée. Le 16 août 2022, une note publiée par Google a mentionné la nécessité d’actualiser le navigateur, a repéré Mashable le 18 août. Un bug a été découvert dans le logiciel permettant de naviguer sur le web. La faille pourrait potentiellement être exploitée par des pirates.

« Cette mise à jour comprend 11 correctifs de sécurité », précise l’entreprise, sans donner beaucoup de détails sur le problème le plus préoccupant. Cette mise à jour doit permettre aux utilisateurs et utilisatrices de passer à la version 104.0.5112.101 sous Mac et Linux, et à la version 104.0.5112.102/101 sous Windows. Normalement, la mise à jour devrait être installée automatiquement sur le navigateur Chrome de votre appareil. Cependant, il est recommandé de le vérifier, et de l’installer vous-même si ce n’est pas le cas.

Comment vérifier si Chrome est à jour ?

Voilà la marche à suivre pour vérifier si le navigateur Chrome est à jour sur votre appareil.

Cliquez sur les trois petits points en haut à droite,

Choisissez « Aide »,

Puis, cliquez sur « À propos de Google Chrome »,

Le navigateur va alors rechercher les mises à jour nécessaires, puis vous indiquer que votre navigateur est désormais à jour.

Le navigateur est à jour. // Source : Capture d’écran Google Chrome sous Mac

Comme le souligne Bleeping Computer, Google donne rarement beaucoup de précisions techniques sur ce genre de vulnérabilités. « L’accès aux détails au sujet des bugs peut être restreint jusqu’à ce qu’une majorité d’utilisateurs ait reçu une correction », peut-on d’ailleurs lire dans la note de Google informant de la récente mise à jour.

Même si cette mise à jour peut susciter l’inquiétude, il faut garder à l’esprit que cela montre surtout que Google prend soin de faire régulièrement analyser son navigateur par des experts, dans le but de le rendre plus sûr. C’est pourquoi vous devez souvent mettre à jour Chrome, par précaution.