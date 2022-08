Google a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités. Une d’entre elles permet de signaler qu’il n’y a pas vraiment de résultats pertinents pour une requête.

Il y a des questions existentielles dans la vie — et la plupart du temps, on se tourne vers Google pour trouver une réponse. Mais, dans le cas de requêtes telles que « Comment rentrer en contact avec les Illuminati », il n’y a pas vraiment de bonnes réponses. Et, c’est exactement ce que la nouvelle mise à jour de Google va permettre de souligner.

Le moteur de recherche a annoncé dans une publication sur son blog le 11 août 2022 qu’il allait dorénavant apporter des précisions sur la nature des résultats lorsque ceux-ci sont douteux. La mise à jour a également pour but de lutter contre la désinformation.

Une fonctionnalité pour les questions absurdes et pour les fake news

Enfin, une vraie question. // Source : Google

La nouvelle fonctionnalité permet à Google d’afficher un message d’avertissement en haut de la page des résultats. Il s’affichera lorsque les systèmes de Google ne « font pas confiance à la qualité des résultats pour une requête », est-il indiqué sur le blog. Le message d’avertissement apportera du « contexte » aux résultats affichés, tout en permettant d’y accéder. Le message ne visera pas une page en particulier.

Le message indiquera qu’il « n’y a pas l’air d’avoir des résultats très pertinents pour cette requête », et que « les résultats ci-dessous correspondent à votre recherche, mais certains pourraient ne pas avoir d’informations fiables sur ce sujet ».

Google indique que ce message pourra être utilisé pour lutter contre les « vides d’informations », un phénomène exacerbé par les fake news. « Parfois, les évènements vont plus vite que les fact checks, et il n’y a pas encore assez d’informations fiables en ligne sur un sujet particulier », indique le moteur de recherche. Ce sont ces situations de « vides d’informations » contre lesquels Google veut lutter avec ces messages d’avertissement.

Google change sa façon de faire des recherches. // Source : Trevor Dsouza / The Noun Project

L’exemple pris par Google, la recherche d’informations sur les Illuminati, peut prêter à rire, et cela souligne bien l’absurdité de la requête. Mais, dans le cas d’un évènement grave en train de se dérouler, la situation est plus chaotique — et c’est justement dans ces situations que les fake news se répandent le plus vite.

Dans des cas où les informations changent très fréquemment, Google indiquera « qu’il serait mieux de revenir vérifier la fiabilité de l’information plus tard, lorsque plus de sources sont disponibles ». Par exemple, quand les Illuminati auront enfin mis à jour leur page de contact.