Dimensions, fermeté, composition… Quand on décide d’acquérir un nouveau matelas, le choix est vaste et les questions nombreuses. Voici les principaux critères à prendre en compte, en s’appuyant sur l’exemple des matelas Simba, start-up vendant en ligne des matelas fabriqués en France.

Nous dormons un tiers de notre vie, et la plupart du temps, c’est sur un matelas. Mieux vaut alors bien le choisir. C’est une évidence : un bon matelas permet de profiter d’un sommeil plus réparateur et de démarrer ses journées sous les meilleurs auspices.

Depuis plusieurs années, de nouveaux acteurs comme Simba ont bouleversé l’univers du matelas. Leur particularité ? Proposer des matelas avec des technologies innovantes, à des prix attractifs et principalement disponibles sur Internet.

Comment bien choisir son matelas ? Quels sont les critères à surveiller ? Quelles différences entre les matériaux qui les composent ? Et peut-on vraiment acheter un matelas sur Internet sans l’essayer ? Voici des éléments de réponse pour bien choisir l’endroit où l’on passe 8 heures par jour.

Quelle taille de matelas choisir ?

Il n’y a pas de règle particulière pour choisir la taille d’un matelas, car cela dépend de vous. De votre taille, de votre morphologie, mais aussi de votre propension à bouger la nuit.

Les fabricants de matelas estiment qu’un matelas doit mesurer en longueur entre 15 et 20 cm de plus que vous. La longueur standard est de 190 cm, mais si vous mesurez 1,80 mètre ou plus, privilégiez un matelas de 200 cm. Pour les matelas partagés à deux, la largeur étalon est de 140 cm.

Un des matelas Simba // Source : Simba

Mais si vous ou votre partenaire avez l’habitude d’avoir des nuits agitées, pourquoi ne pas élargir le matelas ? On pense à la fameuse taille « king size » de 180 cm de largeur. Avec une telle dimension, chacun ou chacune peut bouger, sans déranger l’autre. Encore faut-il avoir assez de place dans sa chambre.

Le matelas, plutôt souple ou ferme ?

Un bon matelas est avant tout un matelas sur lequel vous dormez bien. Il faut qu’il soit suffisamment ferme pour bien maintenir votre corps pendant votre sommeil. Mais attention, un matelas trop ferme ne sera pas agréable, et n’épousera pas assez bien la forme de votre corps. Votre poids ne sera alors pas réparti uniformément sur la surface.

Il faut donc trouver le juste milieu, et c’est pour cette raison que Simba a développé une technologie hybride. Élaborée avec des kinésithérapeutes et ostéopathes,

elle a pour objectif de fournir un matelas qui convient à tout le monde. À la fois confortable, mais avec un niveau de fermeté suffisamment élevé pour supporter les points de pression du corps.

Mousse, latex, ressorts… Quels matériaux choisir ?

Les matelas peuvent être composés de différents matériaux, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Ce sont généralement trois technologies que l’on retrouve à l’intérieur des matelas modernes :

Le latex, à la fois moelleux et ferme, offre une longue durée de vie. Il est souvent perforé afin d’offrir une bonne ventilation. En revanche, ils sont lourds et difficiles à déplacer.

à la fois moelleux et ferme, offre une longue durée de vie. Il est souvent perforé afin d’offrir une bonne ventilation. En revanche, ils sont lourds et difficiles à déplacer. La mousse en polyuréthane offre généralement un bon rapport qualité-prix. Elle procure un bon niveau de ventilation, un soutien ferme avec un poids relativement léger. Attention toutefois à l’humidité, plus difficile à évacuer.

offre généralement un bon rapport qualité-prix. Elle procure un bon niveau de ventilation, un soutien ferme avec un poids relativement léger. Attention toutefois à l’humidité, plus difficile à évacuer. Les ressorts ensachés présentent l’avantage d’un support sur-mesure, car chaque ressort réagit indépendamment à la pression. Les matelas qui en sont équipés profitent naturellement d’une bonne ventilation. Néanmoins, ils souffrent d’un poids élevé.

Les matelas Simba sont composés, entre autres, de mousse et de micro-ressorts // Source : Simba

Pour conjuguer le meilleur de tous ces matériaux, la solution idéale est une composition hybride de votre matelas. C’est la particularité de ceux de Simba, composés de mousse et de ressorts ensachés.

L’astucieux mélange des matelas Simba

Le constructeur de matelas Simba a développé sa propre technologie brevetée de microressorts : Aerocoil. Derrière ce terme, on retrouve en fait de nombreux petits ressorts en titane qui permettent de répartir la pression sur toute la surface du matelas. Une couche de ressorts qui est combinée à d’autres matériaux pour obtenir un matelas hybride aux diverses propriétés.

Par exemple, le matelas Simba Hybrid est le best-seller de la marque. Il est composé de 5 couches différentes. Les voici, de la plus profonde à la plus superficielle :

une base de soutien en mousse qui absorbe les mouvements de la personne qui dort à côté de vous ;

une mousse à haute densité qui offre un niveau élevé de soutien, ainsi qu’une résistance aux déformations ;

une couche de 2 500 micro-ressorts Aerocoil qui répartit de façon homogène le poids de votre corps sur le matelas ;

une mousse à cellules ouvertes infusée de graphite avec une forte capacité d’aération et thermorégulatrice pour ne pas avoir ni trop chaud ni trop froid et donc mieux dormir ;

une enveloppe de couchage respirante et hypoallergénique.

Les différentes couches du matelas Simba Hybrid // Source : Simba

C’est en observant des millions de dormeurs aux morphologies et aux positions différentes que Simba déclare avoir inventé son matelas. Sa composition hybride est pensée pour s’adapter à toutes les personnes.

Acheter un matelas sur Internet est une bonne idée

Il est primordial d’essayer un matelas avant de l’adopter, alors pourquoi le commander sur Internet ? Simba a imaginé un parcours d’achat parfaitement adapté à la literie. D’abord, Simba se propose de récupérer gratuitement votre ancien matelas lors de la livraison.

Une livraison assurée dans les 3 ou 4 jours ouvrés. S’ensuit une période d’essai de 200 nuits (un peu plus de 6 mois) pendant laquelle vous pouvez retourner gratuitement le matelas s’il ne vous convient pas, et vous faire rembourser. Une longue période pendant laquelle vous avez vraiment le temps de l’essayer. À l’inverse des boutiques spécialisées, où l’on les essaye généralement que durant quelques minutes. Difficile de se forger un avis en si peu de temps.

Les matelas récupérés par Simba sont ensuite reconditionnés et vendus sur eBay, ou donnés à des associations caritatives.

Les quatre matelas Simba

La gamme Simba est composée de quatre matelas, tous fabriqués en France depuis le début de l’année 2022. Ils se distinguent principalement par le nombre de couches qui les composent, et logiquement par leur prix. Voici leur tarif pour un format 140 x 190, le standard pour deux personnes :

le matelas Simba Hybrid Essentiel (4 couches) à 629 euros

le matelas Simba Hybrid (5 couches) à 699 euros

le matelas Simba Hybrid Pro (7 couches) à 959 euros

le matelas Simba Hybrid Luxe (10 couches) à 1199 euros, Elu Produit de l’Année 2022

Des prix qui sont valables toute l’année, et qui ne bougent pas pendant les soldes ou le Black Friday. De quoi éviter certaines frustrations après avoir payé plein pot. Toutefois, Simba offre une remise de 25 % sur tous les accessoires lors de l’achat d’un matelas, car la livraison est optimisée. De quoi refaire toute sa literie à bon prix.