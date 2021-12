« Hubble est de retour ! » : le 7 décembre 2021, la Nasa a annoncé la bonne nouvelle. Son observatoire spatial iconique n'est plus en panne. Tous ses instruments collectent des données scientifiques.

Quelques « ouf » de soulagement ont dû être prononcés parmi les astronomes. La panne qui touchait le télescope spatial Hubble depuis fin octobre est enfin terminée, a annoncé la Nasa le 7 décembre 2021. « Hubble est de retour ! Le télescope fonctionne maintenant avec les quatre instruments actifs après que l’équipe de la Nasa a récupéré la caméra et spectromètre STIS le lundi 6 décembre », peut-on lire dans un tweet.

Hubble is fully back !

The telescope is now operating with all four active instruments after the @NASA team recovered the Space Telescope Imaging Spectrograph on Monday, Dec. 6.

