Mauvaise nouvelle pour les astronomes : l'iconique Hubble est encore en difficulté. Après une grosse panne survenue pendant l'été 2021, le télescope spatial ne peut à nouveau plus observer. Ses instruments scientifiques ont été mis en mode sans échec.

Hubble rencontre encore des difficultés. Après une panne de plus d’un mois survenue au début de l’été 2021, le télescope spatial avait été remis en fonctionnement. Malheureusement, Hubble reste « en sursis » et de récents dysfonctionnements tendent à le confirmer : le 25 octobre, le compte Twitter @NASAHubble a annoncé que les instruments scientifiques de l’observatoire ont dû être mis en mode sans échec (« safe mode »).

Hubble’s science instruments went into safe mode on Monday after experiencing synchronization issues with internal spacecraft communications. Science observations have been temporarily suspended while the team investigates the issue. The instruments remain in good health.

— Hubble (@NASAHubble) October 25, 2021