Galaxies lointaines, cascades d'étoiles, anneaux de Saturne... Pour célébrer les 31 ans d'Hubble, l'ESA a développé une sympathique extension qui affiche un cliché pris par le télescope, chaque fois que vous ouvrez un onglet.

L’anniversaire d’Hubble approche à grands pas. Et, comme chaque année, l’équipe ESA/Hubble nous a préparé une surprise pour le célébrer. Pour les 31 ans du télescope, elle a développé une sympathique extension qui affiche, à chaque ouverture d’un nouvel onglet, une photo tirée des 100 plus belles images prises par Hubble.

Il suffit d’aller sur cette page du Chrome Web Store et de cliquer sur l’option « Ajouter à Chrome », puis sur le bouton « Ajouter l’extension ». Cette dernière rejoindra aussitôt l’espace réservé à vos extensions — à droite de la barre d’adresse. Chaque fois que vous ouvrirez un nouvel onglet, vous découvrirez, grâce à elle, un stupéfiant cliché réalisé par le télescope. Comme par exemple, cette vue saisissante de Saturne, prise cet été alors que la planète se trouvait à 1,35 milliard de kilomètres de la Terre et qui offre une vue imprenable sur ses mystérieux anneaux dont l’origine n’est toujours pas connue.

On retrouve également, dans le top 100 des images prises par Hubble, cette vue extraordinaire de la Nébuleuse de la Tête de Cheval.

Ou encore, cette splendide photo de la galaxie UGCA 193 qui ressemble à une « cascade d’étoiles ».

Des clichés spectaculaires rendus possibles par le degré de perfectionnement du télescope Hubble. Comme le rappelle l’ESA/Hubble, l’Agence spatiale européenne et la Nasa ont commencé à travailler dès les années 70 sur un télescope spatial qui ne serait pas gêné, lors de ses observations, par l’atmosphère terrestre, et pourrait prendre des images de l’Univers plus précises que jamais.

Hubble a dépassé les espérances des scientifiques

C’est en 1990 que ce projet s’est finalement concrétisé et, comme le souligne le communiqué, Hubble a depuis largement dépassé les espérances des scientifiques : « Il a exploré la genèse de l’univers de manière plus précise que ce que l’on pensait possible, été un outil crucial dans la découverte de l’accélération de l’expansion de l’univers et sondé les atmosphères de planètes autour d’étoiles lointaines. »

Ce n’est pas la seule surprise que l’équipe ESA/Hubble a prévue pour célébrer les 31 ans du télescope. Le 7 avril, elle a dévoilé un compte Giphy sur lequel on peut retrouver des gifs tous plus spectaculaires les uns que les autres et réalisés à partir de clichés pris par Hubble. D’autres surprises devraient être annoncées sur cette page d’ici la date d’anniversaire du lancement du télescope, le 24 avril.

