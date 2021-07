Le projet collaboratif Beluga Bits permet d'admirer de très belles photos de bélugas. Mais aussi, et surtout, d'aider les scientifiques. C'est très simple à faire, voici comment cela marche.

Les bélugas représentent une espèce de baleine blanche « charismatique » et « très sociale », que l’on trouve dans l’Arctique et le subarctique circumpolaires, rappelle (avec un amour non dissimulé pour ces animaux) la plateforme Zooniverse, le 25 juin 2021. Cette dernière tient un projet nommé Beluga Bits, qui repose sur la migration de milliers de bélugas, chaque été, après la fonte de la banquise. Ils atteignent alors la baie d’Hudson et nagent jusque dans des cours d’eau comme la rivière Churchill (Canada).

« Il y a tellement de bélugas dans la rivière Churchill en été qu’une industrie florissante de l’écotourisme s’est développée, offrant des occasions incroyables de voir et d’étudier les bélugas », explique Zooniverse. Pour le versant scientifique, c’est l’occasion pour Beluga Bits de prendre des images sous-marines de bélugas dans la région, afin de mieux comprendre ces animaux et leur écosystème.

Classifiez des images de bélugas

Les scientifiques à l’origine du projet collaboratif Beluga Bits ont uploadé les photos de ces « baleines charismatiques » au sein d’une rubrique interactive. Votre rôle : examiner les photos sous-marines des bélugas, afin d’aider les scientifiques à identifier l’âge, le sexe, la taille du groupe et les aspects intéressants à étudier. « Nous avons également besoin d’un regard attentif pour rechercher des marques d’identification, afin de reconnaître les bélugas qui reviennent à cet endroit année après année », ajoutent les meneurs du projet.

C’est très simple à faire. Vous ne devez maitriser que l’anglais ainsi que le sens de l’observation. Sur la page dédiée, il faut vous rendre sur « Get Started ». Vous aurez le choix entre deux catégories : « beluga bodies » et « general photo classification ». Prenons, pour l’exemple, beluga bodies. La tâche sera d’abord de déterminer la qualité de la photo présentée. Ensuite, la deuxième tâche sera de déterminer dans quelle direction se positionne le béluga. Puis, troisième tâche, il faudra sélectionner les parties exactes du corps qui apparaissent sur la photo (nageoire, queue, tête…).

En faisant tout cela, vous aidez précieusement les scientifiques à classer les photos par niveau d’intérêt, pour hiérarchiser le travail, déterminer quelles images apporteront quel type d’informations. Ce projet de science citoyenne a fait ses preuves. « À ce jour, des milliers de scientifiques citoyens nous ont aidés à collecter et à classer des millions de photos. Grâce à leurs efforts, nous avons déjà fait des découvertes passionnantes. »

À lire : Voici combien il y a d’oiseaux sur la planète en ce moment

Crédit photo de la une : Pixabay Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo