Les bandes blanches des poissons-clowns n'apparaissent pas au même moment, en fonction de l'espèce des anémones dans lesquelles ils vivent. Pauline Salis, chercheuse postdoctorale à l'université de la Sorbonne, raconte la découverte de cette particularité dans The Conversation.

Certains animaux changent de couleur en fonction de l’environnement. C’est le cas par exemple pour les renards polaires qui sont bruns en été et blancs en hiver pour mieux se camoufler dans la neige. C’est le cas aussi pour plusieurs espèces de papillons dont la pigmentation des ailes est très sensible aux conditions environnementales : comme les papillons Precis octavia qui n’ont pas les mêmes couleurs en fonction de la saison à laquelle ils naissent.

Ce phénomène est appelé plasticité phénotypique, et correspond à la capacité d’un organisme à changer d’apparence en fonction de son environnement. La façon dont est orchestré ce « super pouvoir » reste une énigme.

Vie en symbiose avec les anémones de mer

Une équipe de chercheurs français qui étudie les poissons-clowns dans la baie de Kimbe en Papouasie-Nouvelle Guinée a ainsi observé que les poisson-clown à trois bandes blanches Amphiprion percula ont aussi ce super pouvoir ! Rappelez-vous dans le film d’animation des studios Pixar : « Le Monde de Némo » ; le poisson-clown vit en symbiose avec les anémones de mer. Il s’agit en fait d’un mutualisme, puisque chacun y trouve son compte : les poissons-clowns, insensibles aux tentacules urticants de l’anémone, se cachent à l’intérieur pour se protéger des prédateurs et, en retour, l’anémone se nourrit de leurs déjections par exemple.

Les chercheurs ont été surpris de voir que les bandes blanches de poissons-clowns ne se formaient pas systématiquement au même moment selon s’ils vivent dans Stichodactyla gigantea ou Heteractis magnifica, deux espèces différentes d’anémones de mer.

Comme les grenouilles, les poissons se métamorphosent

Pour comprendre ce phénomène, les chercheurs se sont d’abord demandé quand se formaient ces bandes blanches. Pour cela, ils ont élevé de petites larves en aquarium et ont regardé la formation de leurs bandes au cours de leur développement. Ils ont ainsi observé que ces larves sont entièrement jaunes à leur naissance. Ce n’est qu’au cours de leur métamorphose qu’elles acquièrent leurs bandes blanches d’abord sur la tête, puis le corps et enfin au niveau de la queue.

Et oui, comme les grenouilles (dont les têtards aquatiques se transforment en grenouilles terrestres), les poissons ont une métamorphose. La métamorphose chez les vertébrés est en fait une transition développementale qui est associée à de nombreux changements morphologiques et est contrôlée par les hormones thyroïdiennes. Chez le poisson-clown, cette métamorphose est associée à un changement écologique puisque les jeunes larves éclosent à proximité du récif, puis sont dispersées dans l’océan. Ces dernières retournent ensuite vers les récifs où elles s’installent dans leur anémone. C’est au cours de cette transition écologique (du grand bleu au récif) que la métamorphose se fait, permettant à la larve de devenir un juvénile.

Dans cette étude, publiée le 8 juin 2021 dans les comptes rendus de l’académie des sciences américaine, l’équipe s’est concentrée sur le rôle de ces hormones thyroïdiennes. Pour cela, les chercheurs ont traité en laboratoire de jeunes larves de poissons-clowns avec différentes doses de ces hormones. Ils ont observé que plus la dose était forte, plus vite les bandes blanches se formaient. Au contraire, en traitant de la même manière ces jeunes larves, mais cette fois avec une molécule bloquant la synthèse des hormones thyroïdiennes, l’apparition des bandes était retardée.

Une découverte qui ouvre d’autres questions

Finalement, les chercheurs sont retournés dans la baie de Kimbe et ont dosé les hormones thyroïdiennes chez des juvéniles du même âge et taille, prélevés soit dans des anémones de mer S. gigantea ou H. magnifica. Ils ont ainsi observé que les taux d’hormones thyroïdiennes étaient bien plus importants chez les juvéniles vivants en symbiose avec S. gigantea qu’avec les juvéniles vivants en symbiose avec H. magnifica. De même les chercheurs ont observé qu’un gène nommé Duox, connu comme étant muté chez l’homme atteint d’hypothyroïdie congénitale, est surexprimé dans les juvéniles prélevés dans les S. gigantea, ces deux résultats validant ainsi leur hypothèse que les juvéniles vivants chez S. gigantea produisent plus d’hormones thyroïdiennes permettant ainsi une formation plus rapide des bandes blanches chez ces individus.

Alors qu’un nouveau pas dans l’élucidation du mystère des bandes blanches chez le poisson-clown a été fait, cette étude ouvre encore de nouvelles questions. Comment les taux des hormones thyroïdiennes sont-ils modulés par l’espèce d’anémone de mer ? Une hypothèse serait que les tentacules très urticants de S. gigantea provoquerait un plus grand stress chez les juvéniles.

La même équipe avait montré il y a quelques années que les bandes servent aux poissons-clowns à se reconnaître entre espèces, mais est-ce le seul rôle de ces bandes ?

Pauline Salis, Chercheur postdoctoral, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Crédit photo de la une : Pixabay (photo recadrée) Signaler une erreur dans le texte

