Après un essai raté en décembre dernier, Virgin Galactic a réussi ce samedi 22 mai un test de vol habité très important. Sa navette VSS Unity est parvenue à atteindre l'espace à 89 km d'altitude avant de glisser doucement vers un spatioport au Nouveau Mexique.

Les équipes de Virgin Galactic peuvent faire retomber la pression. VSS Unity a réussi son test de vol habité en haute altitude ce samedi 22 mai. La navette spatiale réutilisable de Virgin Galactic, conçue pour pouvoir transporter jusqu’à 8 personnes, a été dans un premier temps transportée par le vaisseau VMS Eve. Dix minutes avait d’être relâchée par ce dernier, Unity a activé son circuit d’alimentation interne et procédé à plusieurs contrôles.

Lorsque le vaisseau mère a relâché Unity, les pilotes C.J. Sturckow et Dave Mackay ont allumé les moteurs de la fusée. Le communiqué de l’entreprise précise que « VSS Unity a atteint Mach 3 (ndlr : trois fois la vitesse du son soit, environ 3700 kilomètre par heure) »

Today’s view : Infinite. #Unity21 made a beautiful ascent to apogee over Spaceport America, New Mexico. #VirginGalactic pic.twitter.com/jphjbMbSr2

— Virgin Galactic (@virgingalactic) May 22, 2021