Rocket Lab a subi une importante déconvenue lors de la vingtième mission de la fusée Electron. L'engin n'a pas pu déployer en orbite deux satellites, à cause d'une défaillance au niveau du deuxième étage. Mais il y a quand même une bonne nouvelle.

Ce devait être une mission de routine pour l’entreprise américaine Rocket Lab, qui est spécialisée comme SpaceX dans la mise en orbite de satellites. Mais le vol organisé le 15 mai a viré au cauchemar pour les équipes présentes aux États-Unis, où se trouve le siège de l’entreprise, et en Nouvelle-Zélande, où s’est déroulé le vol. Les deux satellites qui se trouvaient à bord de la fusée Electron ont été déclarés perdus.

An issue was experienced during today's launch, resulting in the loss of the mission. We are deeply sorry to our launch customers BlackSky and Spaceflight. The issue occurred shortly after stage two ignition. More information will be provided as it becomes available.

