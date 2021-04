SpaceX a identifié l'origine du problème ayant causé la perte du prototype Starship SN11.

On ne l’a pas vu, mais on l’a entendu : le vol du prototype SN11 qui a eu lieu à la fin du mois de mars s’est mal terminé. Pourtant, la tentative de SpaceX partait bien, malgré des conditions météorologiques vraiment nulles, avec du brouillard sur le pas de tir. La fusée Starship a passé sans difficulté apparente toutes les premières étapes du vol. C’est à la fin qu’il y a eu un problème.

Au moment de procéder au redressement du lanceur pour préparer son atterrissage à la verticale, il y a eu un dysfonctionnement au niveau d’un moteur Raptor. « Il semble que le moteur 2 ait eu des problèmes lors de l’ascension et n’ait pas atteint le niveau de pression de fonctionnement de la chambre lors de la combustion à l’atterrissage, mais, en théorie, ce n’était pas nécessaire », expliquait alors Elon Musk.

Il faut en effet comprendre qu’après le décollage et la phase ascensionnelle, la fusée, une fois à l’altitude voulue, bascule sur le côté et redescend sur Terre à peu près à l’horizontale. Même s’il est sur le flanc, l’engin peut contrôler son retour grâce aux quatre ailerons le long de la carlingue et ajuster son profil aérodynamique. Évidemment, il ne peut pas garder cette position indéfiniment : à un moment, il faut rebasculer.

Bien que le fondateur de SpaceX ait indiqué fin mars que l’un des trois moteurs Raptor a rencontré des difficultés d’entrée de jeu, les circonstances de la défaillance n’étaient alors pas encore identifiées. Les choses sont désormais plus claires aujourd’hui. Le 5 avril, Elon Musk est encore intervenu sur Twitter pour apporter des précisions. On sait désormais que le problème part d’une fuite de méthane.

Ascent phase, transition to horizontal & control during free fall were good.

A (relatively) small CH4 leak led to fire on engine 2 & fried part of avionics, causing hard start attempting landing burn in CH4 turbopump.

This is getting fixed 6 ways to Sunday.

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2021