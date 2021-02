L'Agence spatiale européenne cherche de nouveaux talents pour rejoindre son Corps des astronautes. Les candidatures seront acceptées à partir de mars 2021.

Vous pensez être le prochain Thomas Pesquet ou la prochaine Claudie Haigneré ? Sachez qu’à partir du 31 mars 2021, vous aurez la possibilité de déposer votre candidature auprès de l’Agence spatiale européenne. Une nouvelle phase de recrutement — la première depuis onze ans — est en effet en train de se mettre en place, précise le communiqué paru le 8 février. Cette première phase se terminera le 28 mai 2021.

Aujourd’hui, le Corps européen des astronautes compte sept membres, répartis en une femme et six hommes. On compte deux Allemands (Alexander Gerst et Matthias Maurer), une Italienne (Samantha Cristoforetti), un Français (Thomas Pesquet), un Danois (Andreas Mogensen), un Italien (Luca Parmitano) et un Britannique (Timothy Peake). Le plus âgé est Matthias Maurer, qui aura 51 ans en mars.

Des femmes astronautes sont recherchées

Toutes les candidatures sont les bienvenues, mais l’Agence spatiale européenne ne cache pas son désir de voir des profils plus variés cette année. « L’ESA encourage vivement les femmes à postuler, car l’agence cherche à renforcer la diversité des genres dans ses rangs ». Cela inclut l’origine, l’âge, les antécédents ou même le sexe, mais aussi, ce qui pourrait sembler contre-intuitif, le handicap physique.

« Pour faire de ce rêve une réalité, parallèlement au recrutement des astronautes, je lance le projet de faisabilité des parastronautes — une innovation dont l’heure est venue », fait savoir David Parker, le directeur de l’Exploration humaine et robotique à l’ESA. Encore très précoce, cette idée ne pourra s’insérer dans la nouvelle campagne de sélection. Mais à plus long terme, elle pourrait se concrétiser.

Le processus de sélection, qui vise aussi à préparer le renouvellement des membres du Corps européen des astronautes dont la moyenne d’âge est de 45 ans, sera long : il doit s’étaler jusqu’au mois d’octobre 2022 et se décomposera en six étapes. L’Agence spatiale européenne n’a toutefois pas indiqué combien d’astronautes elle espère embaucher à la fin de cette campagne.

L’annonce de l’ESA survient un an après celle de la NASA. L’agence spatiale américaine est elle aussi lancée dans un renouvellement de ses effectifs. Compte tenu de ses projets, il est plausible que les hommes et les femmes retenus dans ce cadre iront sur la Lune, comme d’ailleurs les astronautes européens. À plus long terme, certains pourraient même être du voyage vers Mars.

Une sélection très exigeante

Dans un cas comme dans l’autre, les profils recherchés sont très exigeants : il faut bien sûr être en excellente condition physique, avec un mental très solide. Un bagage scientifique de haut niveau est aussi demandé, ainsi qu’une expérience de quelques années dans la discipline étudiée. Il peut aussi être demandé de justifier d’un nombre d’heures suffisant en tant que pilote. Parler plusieurs langues est aussi requis.

En comparaison, pour avoir une idée du profil recherché, Thomas Pesquet est ingénieur aéronautique. Il est aussi polyglotte et un sportif accompli. Il est accessoirement pilote de ligne, avec au compteur des centaines d’heures dans des avions commerciaux. Il a même été un temps instructeur sur A320. Vous avez beau être un As à Flight Simulator, cela risque d’être un peu juste.

