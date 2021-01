Virgin Orbit est parvenue à envoyer des satellites dans l'espace pour la première fois. Sa méthode consiste à larguer une fusée depuis un avion en vol.

Mission accomplie pour Virgin Orbit. Son vol d’essai destiné à démontrer la faisabilité d’une mise en orbite de satellites depuis un avion a été couronné de succès. L’entreprise a non seulement pu larguer la fusée contenant les satellites, mais elle a aussi pu atteindre l’orbite terrestre basse pour y déployer sa cargaison. Pour l’occasion, la société a partagé une vidéo montrant la séquence-clé de la séparation de la fusée.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021