L'équipage de l'ISS a adapté son message de Noël à l'année 2020.

Sur la Station spatiale internationale aussi, on fête Noël. Comme chaque année, l’équipage a décoré la station aux couleurs des fêtes de fin d’année, utilisant à cette occasion des éléments trouvés dans l’espace pour leurs décorations.

Cette expédition numéro 64 est composée de Kate Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, Soichi Noguchi, Sergey Ryzhikov. À l’occasion des fêtes, les six astronautes ont partagé un repas commun, comme en famille, ouvrir des cadeaux qui avaient été embarqués à l’avance en prévision des fêtes, et ont pu passer un appel avec leurs proches sur Terre.

Fêter Noël dans l’espace est devenu une tradition dans l’histoire aérospatiale. En 1968, la mission Apollo 8 a été la première à envoyer un vaisseau spatial habité en dehors de l’orbite terrestre. Sachant que la mission se déroulerait pendant les fêtes, la Nasa avait pris soin de glisser des cadeaux dans le module de commande, dont une dinde farcie, des petits présents laissés par les familles des astronautes, et même des petites bouteilles de brandy — qui n’étaient évidemment pas destinées à être bues à bord.

Depuis l’orbite lunaire, le 25 décembre 1968, chaque astronaute a récité un passage de la Genèse, lors d’une retransmission télévisée historique. Frank Borman a conclu : « Et de la part de l’équipage Apollo 8, nous terminons en vous souhaitant bonne nuit, bonne chance, Joyeux Noël, et que Dieu vous bénisse tous sur cette bonne vieille Terre ».

Chaque année, les astronautes à bord de l’ISS transmettent un message de Noël ayant du sens compte-tenu de l’année écoulée. En 2020, les mots semblaient avoir encore plus de poids. En plus d’avoir évidemment souhaité de joyeuses fêtes à toute la population terrestre, les astronautes ont réexpliqué pourquoi la dernière mission habitée, ayant embarqué quatre membres d’équipage en novembre à bord du SpaceX Crew Dragon, s’appelle « résilience » : « Il n’y aurait pas de meilleur mot pour décrire 2020. La résilience de l’esprit humain est quelque chose à célébrer en cette saison si spéciale » a affirmé Victor Glover ; et Shannon Walker d’ajouter que « nous avons regardé notre précieuse planète et il est devenu clair combien nous sommes connectés ».

.@NASA_Astronauts Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, Kate Rubins, and @JAXA_en astronaut Soichi Noguchi reflect on an unprecedented year and remind us of the resilience of the human spirit as we enter a new year. pic.twitter.com/zK9CgG9ZdA

— International Space Station (@Space_Station) December 22, 2020