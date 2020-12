La seule éclipse totale de Soleil de 2020 s'est produire le lundi 14 décembre. L'événement, qui n'était pas visible depuis la France, mais depuis l'Amérique du Sud, a été immortalisé.

L’Amérique du Sud a pu assister lundi 14 décembre à la deuxième et dernière éclipse solaire de l’année 2020. L’événement, s’il n’était pas observable partout sur la planète, a néanmoins été immortalisé à plusieurs reprises.

L’Argentine et le Chili étaient aux premières loges (malgré quelques aléas météorologiques) pour admirer l’éclipse totale, tandis que l’Équateur, le Pérou, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay, l’Antarctique (au nord), l’Angola, la Namibie, le Botswana et l’Afrique du Sud ont pu voir l’éclipse dans sa phase partielle.

Au cours d’une éclipse totale de Soleil, comme ce qui s’est produit le 14 décembre, l’entièreté du disque solaire est masquée par la Lune au moment du maximum de l’éclipse. Ce maximum a eu lieu à 17h13, heure de Paris.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, « Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique ») a partagé sur Twitter les images captées par l’un des satellites Geostationary Operational Environmental Satellite, le GOES-Est qui est positionné de façon fixe au-dessus du continent américain. On voit distinctement l’ombre de la Lune passer sur la Terre.

Today's total #SolarEclipse was the only total solar #eclipse of the year. Although it was mainly visible from Earth in parts of South America, #GOESEast had a perfect view of the moon's shadow moving across the Earth. pic.twitter.com/AlU0E8eGsW

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) December 14, 2020