Le site interactif L’Échelle de l'Univers propose de naviguer à différentes échelles de longueur, pour explorer tout l'Univers, des galaxies aux atomes. Saisissant.

« L’homme est la mesure de toutes choses », croyait en son temps le penseur antique grec Protagoras. Les progrès de la science ont toutefois rapidement montré que ce qui nous entoure n’est qu’un petit aperçu, très partiel, de ce qui est. En effet, il existe également tout un monde, de l’immensément grand à l’infiniment petit, qui se trouve hors de notre perception courante.

Pour prendre conscience des ordres de grandeur gigantesques qui séparent l’être humain du reste de l’environnement, le site L’Échelle de l’Univers propose une animation qui vous permet de vous plonger dans les mondes microscopiques et nanoscopiques (et aussi ceux bien en dessous) ou de prendre de la hauteur en embrassant d’un coup d’œil les pays, les mondes, les galaxies et au-delà.

L’Échelle de l’Univers est un site qui existe depuis plusieurs années, mais dont la valeur instructive demeure toujours intacte. Conçu par Cary Huang avec l’aide de Matthew Martori, le site a été traduit en français par Christophe et Nathalie Manaud. Il propose pour chaque élément présenté à l’écran une brève description ainsi qu’un rappel des tailles qui sont en jeu.

Au-delà du femtomètre

Une mise en garde : quand vous franchirez certains seuils dans l’infiniment petit, certaines distances ne seront plus tout à fait certaines. Il faut dire que vous vous trouverez au-delà du femtomètre (10−15 mètre, soit un billiardième de mètre), une taille plus petite qu’un proton ou un neutron. Vous approcherez alors inexorablement des frontières connues de la physique moderne, jusqu’à l’écume ou la mousse quantique.

Quant à l’immensément grand, une autre difficulté survient : une fois que vous atteindrez le champ profond de Hubble, qui désigne une région de l’espace où se trouve certaines des galaxies les plus éloignées jamais détectées, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin : vous vous heurterez à une sorte de mur, celui de l’Univers observable. Au-delà se trouve le reste de l’Univers, dont on ne sait rien.

L’échelle de l’Univers rappellera peut-être à certains d’entre vous l’existence d’une vidéo qui fonctionne sur le même principe. Baptisée Les Puissances de 10, elle propose le même voyage, mais cette fois avec un narrateur, qui permet de prendre conscience des dimensions qui existent dans l’Univers et des conséquences que cela entraîne en ajoutant ou un retirant un zéro à une mesure.

La suite en vidéo