Dans une vidéo mise en ligne par SpaceX, le responsable des équipements raconte la manière dont ont été pensées les combinaisons des astronautes et comment elles fonctionnent « en harmonie » avec les sièges de la capsule Crew Dragon.

« Il fallait que ces combinaisons soient vraiment faciles à utiliser », explique Chris Trigg, manager de SpaceX en charge des équipements, dans une vidéo officielle de l’entreprise mise en ligne le 27 juillet 2020.

La firme d’Elon Musk spécialisée dans la conquête spatiale y revient sur la manière dont les combinaisons des astronautes de SpaceX ont été conçues. « Elle fait vraiment partie du véhicule », décrit le chef de la division des équipements. « La combinaison et le siège fonctionnent ensemble. » C’est pour cette raison, précise-t-il, que cet habillement a été conçu par les mêmes équipes qui ont travaillé sur la capsule Crew Dragon. « Nous voulions évidemment innover et que les tenues aient l’air inspirantes, mais surtout, nous voulions qu’elles soient sécurisées. »

On en apprend également plus sur la manière dont l’équipement fonctionne en lui-même : dès que l’astronaute est sur son siège, il branche sa combinaison via un « cordon ombilical » qui va ensuite lui fournir « tout ce dont il a besoin » : l’électricité, l’oxygène, du gaz lorsqu’il faut ‘pressuriser’ la combinaison. « C’est un seul point d’entrée qui permet à la combinaison de faire ce qu’elle doit faire », continue Chris Trigg.

Certains détails sont également intéressants à connaître, comme le fait que les gants de SpaceX ont été pensés pour l’utilisation des écrans tactiles — le bout des doigts est donc dans une matière qui permet d’interagir sans problème avec des écrans.

SpaceX a réussi son vol habité vers l’ISS

Il s’agit des tenues qu’ont portées pour la première fois les deux astronautes américains Robert Behnken et Douglas Hurley pour leur voyage à bord de la capsule Crew Dragon, propulsée par la fusée Falcon 9 vers la Station spatiale internationale (ISS) le 30 mai 2020. C’est la première fois que SpaceX a acheminé un équipage dans l’espace — et il devra encore prouver qu’il est capable de les ramener sur Terre, ce qui est prévu pour le 2 août.

Après beaucoup de teasing, SpaceX avait dévoilé le look de ces « tenues » le 23 août 2017, avant de montrer le 11 septembre 2017 à quoi elles ressemblaient de plain-pied. Le style avait tout de suite marqué les observateurs, notamment parce qu’elles ont l’air très fines et ajustées, loin des combinaisons encombrantes de la NASA.

