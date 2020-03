SpaceX prépare le lancement de 60 nouveaux satellites Starlink dans la journée du 18 mars. Planifié depuis plusieurs années, ce programme vise à apporter une couverture Internet par l'espace. Le service doit ouvrir ses portes en 2020.

Quelle est la mission ?

Il s’agit de la quatrième mission de l’année liée à Starlink, après les vols des 7 et 29 janvier, et du 17 février. Comme pour les opérations précédentes, l’objectif est de placer sur orbite une grappe de soixante satellites qui serviront à fournir une connexion à Internet dans des régions mal ou pas couvertes en infrastructures de télécommunications. En principe, c’est en 2020 que Starlink doit lancer son service.

De fait, le rythme de déploiement des satellites Starlink est intense en ce début d’année — les précédents tirs, trois en 2019, ayant été beaucoup plus espacés entre eux. Cependant, du fait de la pandémie de coronavirus, il est plausible que la dynamique se grippe : d’ores et déjà, la maladie a nui au calendrier de la mission ExoMars (ce n’est pas la seule raison, néanmoins) et a précipité le confinement des astronautes.

En principe, la mission Starlink aurait dû partir plus tôt, mais un incident étranger à la situation épidémique a contraint SpaceX à retarder le lancement. Le 15 mars, un message paru sur Twitter a expliqué qu’un arrêt automatique s’est déclenché au moment d’un contrôle de la vérification de la puissance des moteurs. SpaceX n’a pas communiqué une nouvelle date, mais la base de lancement de Cap Canaveral si.

SpaceX annonce que le premier étage de la fusée Falcon 9 utilisée pour ce tir a déjà servi à quatre reprises : en juillet 2018 (mission Iridium-7 NEXT), en octobre 2018 (Saocom 1A), en février 2019 (Nusantara Satu) et en novembre 2019 (Starlink). Cet étage doit être récupéré à l’issue du largage de la charge utile. Les deux morceaux de la coiffe qui le protège doivent eux aussi être réceptionnés au-dessus de l’Atlantique.

Date du lancement

Prévu le 15 mars, le vol est maintenant attendu pour le 18 du même mois, à en croire le calendrier publié par le centre spatial Kennedy. L’horaire local est annoncé pour 8h16 du matin. En France métropolitaine, il sera alors 13h16 du fait du décalage horaire.

Comment suivre le lancement en direct

Le tir sera diffusé sur le site officiel de SpaceX, ainsi que sur sa chaîne YouTube.