Elon Musk a publié une photo du Starship assemblé qui permettra, selon lui, « d'habiter d'autres mondes ». Comme toujours, le CEO de SpaceX ne fait pas dans l'euphémisme.

Ça y est, le Starship de SpaceX a enfin été assemblé. Elon Musk a publié la toute première photo sur son compte Twitter, le 27 septembre 2019, du lanceur qui a vocation, à terme, à remplacer tous les véhicules spatiaux de SpaceX, notamment les lanceurs Falcon 9 et Falcon Heavy.

Starship est le nouveau nom de la fusée Big Falcon Rocket (BFR), constitué de la fusée Starship (le deuxième étage, en haut) et du booster Super Heavy (le premier étage, en bas). Elle est en acier inoxydable, contrairement aux autres qui sont en fibre de carbone.

Elon Musk donnera une longue conférence ce samedi 28 septembre au soir, au cours de laquelle il abordera les progrès effectués par SpaceX sur cette dernière année.

Sur le compte Twitter du photographe Austin Barnard, on peut voir d’autres images impressionnantes de la structure en train d’être assemblée.

The very first StarShip has been born, the hopes and dreams of all SpaceX employees, Elon Musk, and the human race. Have begun to take fruition, congratulations to all those who have worked so hard. This is the beginning of a new dawn for humanity and we get to witness it !🚀 pic.twitter.com/jRcMcPnVFt

