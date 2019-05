Pourquoi les ancêtres des humains ont-ils un jour marché sur deux pieds ? Peut-être à cause d'une supernova qui a explosé il y a des millions d'années.

Si nous marchons sur deux pieds, c’est peut-être à cause d’une supernova qui a bombardé la terre d’énergie cosmique il y a des millions d’années. Deux astronomes et physiciens américains sont parvenus à cette étonnante conclusion dans la revue The Journal of Geology le 28 mai 2019.

L’explosion de cette étoile en fin de vie aurait « joué un rôle dans l’évolution des humains ». Elle aurait favorisé la transition de forêts en savanes sur la terre, un élément considéré comme « un facteur centra dans l’évolution des Hominini vers la bipédie », écrivent les scientifiques.

Une supernova est, selon la Nasa, la plus grande explosion qui peut se produire dans l’espace. L’événement se produit lorsqu’un changement a lieu au centre d’une étoile. De nombreux éléments que l’on trouve sur Terre proviennent de ces cœurs d’étoiles qui ont explosé. Comme l’explique l’astrophysicienne Natalie Hinkel dans ce Ted Talk, « nous sommes tous de la poussière d’étoiles ».

Une cascade d’électrons

D’après les auteurs de cette étude, une supernova s’est produite il y a 8 millions d’années (avec un pic d’activité il y a 2,6 millions d’années) et a apporté des électrons dans la basse atmosphère terrestre. Cette apport de particules serait à l’origine d’une série d’événements, qui ont aboutit à ce que l’être humain marche sur deux pieds. Ces « cascades d’électrons » ont provoqué des « hausse de dépôts de nitrates et des incendies de forêts », selon les scientifiques. Ces feux ont transformé une partie des forêts en savanes, dans le nord-est du continent africain. Les ancêtres des homo sapiens sont devenus bipèdes pour s’adapter à cet environnement.

« Les hominini avaient déjà tendance à marcher sur deux jambes avant cet événement, explique le physicien Adrian Melott de l’université du Kansas, co-auteur de l’étude. Mais ils étaient principalement adaptés pour grimper aux arbres. Après cette conversion en savane, ils auraient été bien plus souvent obligés de marcher d’un arbre vers l’autre dans la prairie, ce qui leur a permis de mieux marcher debout. »

Cela pourrait-il se reproduire ?

Des gisements de fer, qui se trouvent dans plusieurs fonds marins de la Terre, ont laissé penser aux scientifiques qu’une supernova a probablement explosé à proximité de notre planète. Ils indiquait qu’elle devait se trouver à 163 années-lumières, à la fin de l’époque du Pliocène (il y a 2,58 million d’années). En simulant les rayons cosmiques d’une telle supernova, les deux chercheurs ont soupçonné qu’ils ont pénétré dans la basse atmosphère, ce qui ne se produit pas habituellement.

Ce phénomène rare pourrait-il se reproduire si une autre supernova explosait à l’avenir ? Les scientifiques s’intéressent à Bételgeuse, une étoile qui devrait être visible depuis la Terre lorsqu’elle deviendra une supernova. On estime qu’elle pourrait se trouver à 500 années-lumières de la Terre. Les chercheurs notent que l’incident ne devrait pas avoir de « conséquences graves » vu la distance qui nous sépare de l’astre.