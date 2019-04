La mission CRS-17, qui doit ravitailler la station spatiale internationale, est repoussée au 1er mai.

Avril aura été un mois contrasté pour SpaceX. Si l’entreprise a réussi à faire voler sa fusée lourde, le Falcon Heavy, lors de sa toute première mission commerciale, tout en faisant revenir sur Terre les trois propulseurs utilisés (même si l’un d’eux a été perdu depuis), une explosion a endommagé la capsule habitable Crew Dragon, contrariant ainsi ses projets à court terme en matière de vol habitué.

L’entreprise a toutefois l’occasion de repartir sur une note plus positive, avec une opération de ravitaillement de la station spatiale internationale début mai — un travail dont SpaceX est coutumier, puisque ses fusées assurent l’envoi du vaisseau cargo Dragon depuis 2012. Il s’agira alors de la 17e mission du genre réalisée par SpaceX au profit de la NASA, qui est le commanditaire.

Comme pour toutes les autres missions de ravitaillement, le vol CRS-17 (Commercial Resupply Services) va non seulement permettre d’apporter des vivres à l’équipage — notamment des produits frais — mais aussi d’acheminer des instruments scientifiques pour réaliser des expériences, des pièces de rechange pour entretenir la station et diverses autres charges utiles.

Il était d’abord question d’un décollage le 26 avril, puis le 30, mais l’agence spatiale américaine a annoncé le 27 avril un report d’une journée. C’est donc le 1er mai que la fusée Falcon 9 décollera de la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. En France, du fait du décalage horaire, il sera 09h59 du matin lorsque la mise à feu surviendra.

Lors du précédent report, la NASA et SpaceX ont donné deux raisons pour ce report. D’abord, SpaceX voulait profiter de ce délai pour effectuer un essai statique au feu et des vérifications avant vol. Ensuite, cette date était préférable à la précédente à cause de contraintes orbitales.Ni la NASA ni SpaceX n’ont indiqué la raison de ce décalage d’une journée.

.@SpaceX is now targeting May 1 at 3:59am ET for the next cargo launch to the @Space_Station. Onboard will be more than 5,500 pounds of @ISS_Research, supplies and hardware for crew members living and working on our orbiting outpost. Details : https://t.co/u61I4ZUXKJ pic.twitter.com/XadASrEpxf

— NASA (@NASA) April 27, 2019