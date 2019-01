Une fusée Delta IV doit mettre en orbite un satellite espion pour le compte des États-Unis. C'est la société ULA qui s'en charge.

Quelle mission Quelle est la mission ?

SpaceX n’est pas la seule entreprise à être missionnée par le département de la Défense des États-Unis pour mettre en orbite des satellites espions. L’United Launch Alliance, une coentreprise américaine entre Boeing et Lockheed Martin, propose aussi ses prestations aux services de renseignement de l’Oncle Sam. La preuve avec la mission NROL-71, qui a pour objectif de déployer un satellite de reconnaissance.

Compte tenu de la nature extrêmement sensible de la charge utile, les informations sur les capacités du satellite sont gardées secrètes. On sait simplement que l’engin sera opéré par le National Reconnaissance Office, l’une des nombreuses agences de renseignement des USA. C’est elle qui conçoit et gère les engins spatiaux de l’armée américaine, et qui traite les données collectées par ce canal.

On peut toutefois faire observer que le lanceur qui est employé, à savoir la fusée Delta IV, est dans une configuration « lourde » : il s’agit en effet de la Delta IV Heavy. Sa capacité de transport sur l’orbite terrestre basse — celle qui est généralement privilégiée par les pays opérant des satellites espions, afin de bien voir ce qui se passe à la surface de la Terre — est de 23 à 28 tonnes selon l’insertion orbitale.

Des spéculations laissent entendre que le satellite embarqué serait un exemplaire de la gamme Keyhole 11, dans une version améliorée. Selon les informations qui circulent, leur forme générale les fait ressembler au télescope spatial Hubble. Les modèles les plus modernes seraient capables d’avoir une résolution au sol théorique de quelques centimètres, si les conditions atmosphériques sont optimales.

Heure du lancement Quand le décollage a lieu ?

D’après l’United Launch Alliance, la date de lancement est pour l’instant planifiée au dimanche 6 janvier 2019. La fusée Delta IV décollera de la base américaine de l’Air Force à Vanderberg, en Californie. L’horaire exact du décollage n’est pas encore connu. Compte tenu des fuseaux horaires, comptez neuf heures de décalage par rapport à la France métropolitaine.

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis directement sur le site officiel. La vidéo sera disponible ci-après dès qu’elle sera disponible.