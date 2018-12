Le décollage de la mission Iridium Next 66-75 est attendu pour le lundi 7 janvier 2019. Un lancement qui sera retransmis en direct.

Quelle mission Quelle est la mission ?

SpaceX a pour mission de mettre en orbite une grappe de satellites. Il s’agira des satellites de télécommunications Iridium Next 66 à 75. Ces satellites de nouvelle génération — d’où le nom de Next — ont un gabarit et un poids relativement modestes, ce qui permet de faire des envois groupés plutôt que de les acheminer un à un dans l’espace. SpaceX a procédé auparavant à plusieurs missions pour le compte d’Iridium.

Pour cette mission, l’entreprise américaine opérera son lanceur phare, utilisé pour les vols intermédiaires, le Falcon 9. L’objectif est de déployer les satellites sur une orbite polaire, à une altitude relativement basse, aux alentours des 600 à 800 kilomètres. Au cours de ce vol, SpaceX devrait vraisemblablement employer des pièces de fusée ayant déjà servi lors de missions précédentes et procédé à la récupération de certains éléments.

Il s’agira du huitième lancement Iridium Next. Avec ce réseau de satellites, il est question de donner accès une capacité accrue en bande passante et à des débits plus élevés. Les satellites doivent aussi offrir des moyens supplémentaires pour suivre en temps réel les avions en vol, ce qui permettra, entre autres, d’éviter de perdre un long-courrier comme le vol MH370. L’appareil a en effet disparu au-dessus de l’océan et la zone de crash n’a jamais pu été déterminée.

Heure du lancement Quand le décollage a lieu ?

La date de lancement est actuellement fixée au lundi 7 janvier 2019. Le décollage aura lieu en Californie, depuis la base militaire américaine de l’Air Force à Vanderberg. Compte tenu du décollage horaire, la mission surviendra alors qu’il sera 16h53 en France métropolitaine. Avant cela, une mise à feu statique du lanceur aura lieu quelques jours avant pour vérifier son bon fonctionnement.

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis directement sur le site officiel de SpaceX via sa chaîne YouTube. La vidéo sera disponible ci-après dès qu’elle sera disponible.