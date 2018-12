De nombreux témoins ont observé une traînée brillante dans le ciel de San Francisco le 19 décembre. Ce phénomène étrange a suscité de nombreuses questions, avant d'être expliqué par un observatoire en Californie.

Dans la soirée du 19 décembre 2018, à 17 heures 35 (heure du Pacifique), des centaines d’Américains ont vu une boule de feu surgir dans le ciel. L’American Meteor Society (AMS) a reçu plus de 120 signalements de cet étrange phénomène observé à San Francisco, mais aussi dans le nord de la Californie, dans le Nevada et l’Oregon.

L’organisation scientifique à but non lucratif a publié une vidéo de cet événement sur YouTube le jour même. L’étrange traînée apparaît à la 18e seconde, derrière l’arbre situé en haut à gauche du cadre.

Les spéculations n’ont pas tardé pour tenter de deviner d’où venait cette mystérieuse source lumineuse. Sur Twitter, plusieurs internautes ont fait part de leurs interrogations. Certains se sont même demandé si cette traînée lumineuse s’expliquait par le changement climatique, la présence d’extraterrestres, un missile ou le décollage d’une fusée.

I’m almost afraid to ask. Saw a brief explosion in the sky that fell and then this was the aftermath. What was this ? #SanFrancisco #lights pic.twitter.com/Dv1fPVkwrJ

— JM (@lydiacopak) December 20, 2018