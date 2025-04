Lecture Zen Résumer l'article

L’Espagne connait une très importante panne d’électricité ce lundi 28 avril. Des incidents électriques ont aussi été relevés au Portugal et en France. L’ampleur du dysfonctionnement a complètement mis le pays à l’arrêt. Depuis, le courant est progressivement rétabli, mais il faudra des heures pour un retour à la normale.

Mise à jour – La situation s’améliore progressivement, selon un bilan fait par REE, le gestionnaire du réseau de transport haute tension espagnol, en fin d’après-midi. L’approvisionnement a repris dans les régions de Catalogne, d’Aragon, du Pays basque, de Galice, de La Rioja, des Asturies, de Navarre, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure et d’Andalousie. Mais le rétablissement complet nécessitera encore plusieurs heures.

Article initial – Ce lundi restera sans doute dans les mémoires comme un lundi noir pour le réseau électrique espagnol. Selon les informations qui proviennent petit à petit de la péninsule ibérique, le pays est touché par une énorme panne d’électricité. Les causes de ce dysfonctionnement sont encore floues à ce stade, mais les conséquences se multiplient.

Panne généralisée dans toute l’Espagne

En raison de la place centrale qu’occupe l’électricité dans une société aussi moderne que l’Espagne, l’incident paralyse largement le pays et plonge sa population dans le noir : télécommunications coupées, industries à l’arrêt, transports en commun interrompus, hôpitaux en mode dégradé avec des générateurs de secours, circulation chaotique…

La presse espagnole, ce lundi 28 avril 2025 :

El Mundo El País

Comme le pointe le site Flightradar24, site anglophone spécialisé dans le suivi en temps réel la position des avions en vol dans le monde entier, le trafic aérien en Espagne est affecté par cette panne d’électricité générale. « Nous ne constatons pas encore d’annulations généralisées, mais nous suivons l’évolution de la situation », indique le site.

Du côté des accès Internet, c’est aussi le grand plongeon. Selon NetBlocks, organisation qui surveille la connectivité partout dans le monde, et signale tout incident, une chute considérable a été observée : d’un niveau moyen qui se trouve d’ordinaire aux alentours de 100 %, la connectivité s’est effondrée sous les 20 % — et qui se dégrade vraisemblablement encore.

Un rétablissement qui prendra des heures

Le gouvernement espagnol est sans surprise sur le pont et une cellule de crise a été mise en place. Du côté de Red Eléctrica de España (REE), qui est le gestionnaire du réseau de transport haute tension espagnol, les plans de secours sont déclenchés pour rétablir la fourniture d’électricité au plus vite et pour comprendre l’origine de cet effondrement.

« Nous commençons à rétablir la tension dans le nord et le sud […], ce qui est essentiel pour assurer progressivement l’approvisionnement en électricité, indique REE dans un autre message. Il s’agit d’un processus qui implique la mise sous tension progressive du réseau de transmission au fur et à mesure que les groupes de production sont couplés. »

Si la remise en route du réseau est d’ores et déjà en cours, le rétablissement complet pourrait prendre pas mal de temps. Selon une première évaluation fournie par le gestionnaire, cela prendra entre six et dix heures. En clair, sauf coup de théâtre, les choses devraient rentrer dans l’ordre en soirée, ou dans la nuit du 28 au 29 avril.

L’hypothèse d’une cyberattaque, non démontrée

Une hypothèse avancée dans la presse, mais qui n’a pas été confirmée à ce stade, est celle de la cyberattaque.

L’INCIBE, l’équivalent local de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, chargée de la cyberdéfense de la France), enquête sur cette éventualité. Une piste aussi suivie par l’énergéticien portugais EDP. Il a été rapporté une possible attaque informatique « qui aurait pu causer un incendie sur la connexion France – Espagne autour de Perpignan. »

Selon La Razón, le Centre national de cryptologie, lié au Centre national de renseignement, le contre-espionnage espagnol, vérifie aussi s’il s’agit d’une cyberattaque. Le média relève que l’Espagne a, ces derniers mois, « été l’un des pays les plus attaqués numériquement en raison de sa position dans les conflits en Ukraine et à Gaza. »

Perturbations au Portugal et en France

Si l’Espagne apparaît le plus touché par la panne, des perturbations ont été relevées au Portugal et en France, en raison de leur frontière commune et des interconnexions électriques qui existent en Europe. Le Portugal semble avoir été davantage touché que la France. Dans les deux cas, des incidents ont été signalés dans des régions limitrophes.

Comme le rappelle REE, « le système électrique espagnol est actuellement connecté aux systèmes de la France, du Portugal, d’Andorre et du Maroc. La capacité d’échange de cette interconnexion est d’environ 3 gigawatts (GW), ce qui représente un faible niveau d’interconnexion pour la péninsule ». Les deux pays échangent régulièrement de l’électricité.

Un aperçu de l’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne. // Source : Capture d’écran

De son côté, RTE a réagi, confirmant la réalité du problème, mais sans se prononcer sur les circonstances. Le gestionnaire a assorti son intervention d’un message rassurant, affirmant que « le réseau français est sécurisé, aucune contagion de cet incident n’est à craindre ». Le réseau ibérique a été déconnecté automatiquement du réseau européen.

RTE a confirmé que des foyers en France « ont été privés d’alimentation électrique pendant quelques minutes dans le Pays basque ». Leur nombre n’a pas été précisé, mais « l’ensemble a été rétabli ». Enfin, RTE se dit prêt à mobiliser ses équipes pour aider l’Espagne et pour injecter de l’électricité, jusqu’à 950 MW, dès que ce sera possible.

(actualité en cours de développement)

