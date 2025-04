Lecture Zen Résumer l'article

La constellation Kuiper, qui doit venir challenger celle de Starlink dans l’accès à Internet par l’espace, a du retard à l’allumage. Le premier envoi des 27 satellites a été reporté à cause d’un temps trop mauvais au-dessus de Cap Canaveral, en Floride.

Ce devait être le jour de gloire pour Amazon. Le moment où, enfin, son réseau de satellites allait se concrétiser pour de bon, certes à un stade encore très embryonnaire. Mais patatras : le décollage prévu le 10 avril 2025 n’a pas pu être mené à bien. En cause ? Des conditions météo locales trop dégradées pour tenter un tir.

C’est ce qu’a confirmé un tweet de l’United Launch Alliance (ULA), paru ces dernières heures : « Le lancement d’une fusée Atlas V affrétée par l’United Launch Alliance et transportant la mission Kuiper 1 pour le projet Kuiper d’Amazon a été annulé ». Maintenant, le centre de contrôle doit déterminer une nouvelle fenêtre de tir pour le décollage.

De toutes les circonstances pouvant conduire à l’annulation d’un vol, la météo constitue l’un des facteurs les moins préoccupants pour une base spatiale — en tout cas moins qu’un incident détecté sur le lanceur ou qu’un problème repéré sur la charge utile, par exemple. Ce souci se dissipe de lui-même dès qu’il y a une accalmie.

Aucun souci n’a été signalé du côté des satellites Kuiper se trouvant à bord comme sur la fusée Atlas V, qui est le fruit de la coopération entre Boeing et Lockheed Martin dans l’astronautique. Avant la décision d’annulation du tir, le centre de contrôle a révisé à plusieurs reprises le compte à rebours, dans l’espoir d’une météo plus clémente.

Le faux départ de la mission Kuiper 1 retarde de façon presque anecdotique le déploiement d’un premier lot de 27 satellites de communication, qui vont évoluer en orbite terrestre basse, de 590 à 630 km d’altitude. À long terme, la constellation Kuiper contiendra 3 200 satellites autour de la Terre, afin de pouvoir proposer une prestation semblable à Starlink.

Kuiper, le rival en devenir de Starlink

En effet, comme le service d’accès à Internet par l’espace made in SpaceX, Amazon se voit comme un opérateur, vendant des forfaits et fournissant à ses clients du haut et du très haut débit. À l’image de la concurrence, ce sont les zones mal desservies ou complètement isolées qui servent d’argument principal pour justifier cette incursion sur ce marché.

Pour atteindre l’espace, Amazon a signé des partenariats avec des sociétés qui ont des capacités disponibles de transport, et qui sont fiables. Outre l’ULA, des contrats ont aussi été passés avec SpaceX (via la Falcon 9) et Arianespace (via Ariane 6). Le groupe va aussi compter sur sa propre fusée, New Glenn, bâtie par sa filiale Blue Origin.

La mise en place de ces méga-constellations en orbite terrestre basse, qui comptent des centaines, voire des milliers d’appareils, fait toutefois l’objet de vives controverses — Starlink concentrant l’essentiel des reproches, en raison de son avance importante dans ce secteur (sa flotte compte déjà plus de 6 700 engins).

Deux critiques reviennent surtout. Il y a d’abord la pollution du ciel, qui gêne l’observation de l’espace à partir du sol, ce dont se plaignent les astronomes. Vient ensuite le risque d’un encombrement de l’orbite terrestre basse, ce qui tend à accroître le risque de collision (et complexifie le suivi). Un heurt qui, s’il survient, génère des débris supplémentaires, qui deviennent à leur tour des périls potentiels.

