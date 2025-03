Lecture Zen Résumer l'article

Une étude menée par des chercheurs australiens, chinois et américains. Elle analyse les données de près de 4 000 femmes pour évaluer l’influence du cycle menstruel sur les capacités cognitives.

Il existe beaucoup d’aprioris et de mythes sur le cycle menstruel des femmes, notamment sur son influence concernant leurs capacités cognitives.

Les chercheurs Daisung Jang, Jack Zhang, et Hillary Anger Elfenbein ont enquêté. Leur étude, une méta-analyse, est parue dans la revue numérique PLoS One ce 17 mars 2025. Et ses résultats envoient justement valser cette idée reçue.

Les données d’une centaine d’études rassemblées

Pour mener à bien cette enquête, l’équipe de recherche a rassemblé et analysé les données de 102 études scientifiques portant sur l’impact du cycle menstruel et spécifiquement sur les capacités cognitives pendant les différentes phases du cycle menstruel. Au total, ils se sont basés sur les données d’à peu près 4 000 femmes.

La définition des capacités cognitives est large. Les chercheurs ont analysé particulièrement :

l’attention

la créativité

la fonction exécutive

l’intelligence

la mémoire

la fonction motrice

la capacité spatiale

la capacité verbale

La taille des échantillons dans les précédentes études sur lesquelles ils se sont basés a parfois été un problème en raison de leur petite taille. Souvent aussi, la définition des différentes phases du cycle menstruel variait entre les études.

Aucune preuve solide d’un lien

Il est certes connu que l’œstrogène, la progestérone et l’hormone lutéinisante fluctuent au cours du cycle et ont une influence sur le corps, dont le cerveau et le système nerveux central. « De plus, la structure cérébrale et les schémas d’activation fonctionnelle changent au cours du cycle, ce qui suggère des fluctuations des capacités », peut-on lire dans l’étude.

Cependant, les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve « solide et systématique » que les performances cognitives d’une femme varient lors de son cycle.

« Cette absence de résultats est quelque peu surprenante compte tenu des nombreux changements physiologiques documentés qui surviennent au cours du cycle. » Face à ses résultats, les auteurs émettent alors plusieurs hypothèses :

Soit, les changements dans la structure cérébrale et les schémas d’activation sont trop faibles pour avoir une influence mesurable sur les performances des femmes

Soit : « Les femmes compensent ces changements par des mécanismes encore inconnus. »

En tout cas, comme le soulignent les auteurs : « La physiologie ne semble pas être une fatalité en matière de capacités cognitives. »

Conclusion, les cycles n’ont pas d’influence sur les capacités cognitives

Les conclusions de cette méta-analyse sont claires : les femmes ne sont pas tributaires de leur cycle menstruel concernant leur performance cognitive.

Les auteurs le résument bien en fin d’étude : « Ce résultat a des implications pour lutter contre les idées fausses et les mythes ainsi que pour lutter contre les pratiques discriminatoires, car nous n’avons trouvé aucune base scientifique pour douter de la capacité des femmes à penser en raison de leur cycle menstruel. »

