Une étude publiée dans la revue PNAS met en évidence un « cri » des cellules de la peau. Mise en avant par des chercheurs de l’Université du Massachusetts, la communication des cellules épithéliales est surprenante. Elle surviendrait notamment après une blessure.

Connaissez-vous vraiment bien votre peau ? Celle qui forme votre enveloppe corporelle et qui vous protège des agressions extérieures. Figurez-vous que les cellules qui la composent, communiquent entre elles… et qu’elles sont loquaces ! C’est ce qu’ont découvert Steve Granick, professeur du département des sciences et de l’ingénierie des polymères à l’Université du Massachusetts, et Sun-Min Yu, chercheur en post-doctorat dans la même université. L’étude a été publiée ce 17 mars 2025 dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La voix de la peau : comment est-ce possible ?

La peau se plisse, se tend, se ride… À plus petite échelle, les cellules qui la composent se nomment les cellules épithéliales. En plus de la peau, elles recouvrent nos organes et nos cavités.

Les cellules épithéliales jouent principalement le rôle de barrière protectrice. Parfois, elles ont la capacité de sécréter ou d’absorber certaines substances. Cependant, jusqu’à présent, on ne les pensait pas capables de communiquer entre elles, notamment en produisant un influx nerveux. Cette caractéristique était réservée aux très nobles cellules cardiaques et nerveuses.

Les cellules de la peau communiquent entre elles. // Source : Canva

Et pourtant, les chercheurs du Massachusetts viennent de mettre en évidence la « voix » des cellules épithéliales. Cette voix se traduit par des signaux électriques qui se propagent 1 000 fois plus lentement qu’une impulsion nerveuse. Et, les cellules épithéliales sont bavardes. Dans le communiqué accompagnant l’étude, on lit que les chercheurs « ont observé des cellules qui ‘parlaient’ pendant plus de cinq heures sur des distances près de 40 fois supérieures à leur propre longueur. »

Les cellules possèdent donc une voix qui se traduit par un signal électrique. Ce signal électrique, lui, est possible grâce à l’ouverture de canaux laissant passer les ions calcium à travers la membrane. C’est encore une hypothèse à confirmer, comme le précisent les auteurs de l’étude dans leur article : « Les canaux ioniques spécifiques impliqués dans ces processus ne sont pas encore connus, mais présentent une cible évidente pour la recherche future afin de comprendre le mécanisme sous-jacent. »

Qu’est-ce que les cellules se racontent ?

Alors, dans quel contexte est-ce que les cellules vont communiquer entre elles ? Dans le cas d’une lésion, d’une blessure. C’est cette stimulation mécanique de la cellule épithéliale qui va provoquer l’ouverture des canaux calcium et, ainsi, entrainer un signal électrique. Pour démontrer cela, les chercheurs ont utilisé une puce recouverte de cellules épithéliales et dotée d’électrodes. Ils ont ensuite reproduit des « piqûres » sur les cellules à l’aide d’un laser et ont observé comment les signaux électriques se propageaient. « Nous avons suivi la coordination cellulaire. C’est une conversation animée et au ralenti », raconte Sun-Min Yu.

S’il reste définitivement encore beaucoup d’aspects à étudier, cette découverte offre de belles promesses. Steve Granick se projette déjà : « Des capteurs portables, des dispositifs implantables et une cicatrisation plus rapide des plaies pourraient en découler. » Et Sun-Min Yu conclut : « Comprendre ces ‘cris’ entre les cellules blessées ouvre des perspectives dont nous ignorions l’existence. »

