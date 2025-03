Lecture Zen Résumer l'article

De nouveaux travaux de recherche montrent un risque statistique un peu plus grand en cas d’opération chirurgicale en fin de semaine. Les auteurs n’ont pas encore de réponse arrêtée sur ce phénomène, plus complexe qu’il n’en a l’air.

« Ces résultats suggèrent que les patients traités avant le week-end courent un risque accru de complications ». Voilà ce qu’écrivent les auteurs de cette étude parue le 4 mars 2025. Leur objectif : déceler une différence dans les opérations chirurgicales selon le moment de la semaine où elles sont réalisées.

Pour ce faire, ils ont étudié les données issues de 429 691 opérations chirurgicales, réalisées spécifiquement au Canada. Dans cette cohorte de patients, 199 744 (46,5 %) ont subi une chirurgie avant le weekend, et 229 947 (53,5 %) juste après le weekend. Les données s’étendent sur 12 ans, en prenant en compte le dossier médical du patient du 30 jours, 90 jours et 1 an.

Résultat : les personnes opérées juste avant le weekend (donc le vendredi essentiellement) courent un risque plus élevé que les autres de décès, de complications, ou d’être réadmis à l’hôpital dans les 30 jours suivants l’opération. Cette variation est de l’ordre de 5 %, ce qui a une certaine signification statistique.

Comment expliquer cette différence ?

Les raisons sont assez peu développées dans l’étude, faute de raisons objectives encore identifiées. La classique « fatigue » liée au vendredi entre en ligne de compte mais n’est probablement pas la seule ni la meilleure explication sociologique. « Les facteurs au niveau du système, tels que les différences de personnel, la disponibilité des services et les obstacles à la coordination des soins, jouent probablement un rôle contributif », écrivent les auteurs de l’étude.

Cela pourrait même être lié à une habitude dans la répartition des shifts : les chirurgiens pratiquant en fin de semaine auraient 3 ans d’expérience en moins, en moyenne, que les chirurgiens de service sur les autres jours de la semaine.

Les raisons des risques plus élevés en fin de semaine ne sont pas encore pleinement expliquées. // Source : Pexels

Ce n’est pas la première étude à pointer ce phénomène. Une autre, publiée en 2013, observait aussi une augmentation des risques, statistiquement, en fin de semaine. D’ailleurs, des études dans ce même secteur ont montré que les femmes avaient plus de risques de mourir sur la table d’opération lorsque le chirurgien était un homme.

Ces constats relèvent d’un enjeu important pour la santé publique. Le manque de clarté sur les raisons expliquant cette différence statistique est donc un problème à résoudre, comme l’écrivent les auteurs : « D’autres études sont nécessaires pour comprendre les différences de soins qui peuvent sous-tendre ces observations et garantir que les patients reçoivent des soins de haute qualité quel que soit le jour de la semaine. »



