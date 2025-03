Lecture Zen Résumer l'article

La sonde spatiale Voyager 1, qui se trouve à des milliards de km de la Terre, est toujours en vie. Pour survivre encore un peu plus longtemps, la NASA coupe graduellement les instruments scientifiques pour préserver l’énergie. Une nouvelle décision de ce type vient d’être prise.

Survivre. Survivre coûte que coûte et tenir le plus longtemps possible. À la NASA, c’est incontestablement le mot d’ordre qui règne dans l’équipe en charge de la sonde Voyager 1. Quitte, pour cela, à sacrifier des instruments graduellement, afin de conserver autant d’énergie que possible pour étendre un peu plus la mission.

Une décision de ce type a justement été prise la semaine dernière. Dans un message partagé sur X (ex-Twitter), le compte dédié à Voyager 1 fait savoir qu’un nouvel instrument scientifique a été éteint le 25 février. Il s’agit du CRS (Cosmic Ray Subsystem), consacré à l’analyse du rayonnement cosmique, « y compris des protons provenant de la galaxie et du Soleil. »

Le CRS, poursuit la NASA, est constitué d’un ensemble de trois télescopes capables de mesurer l’énergie et les flux des rayons cosmiques. C’est ce qui a permis de déterminer quand Voyager 1 a quitté l’héliosphère, et où. Depuis, la sonde s’enfonce dans l’espace interstellaire.

« Pour prolonger ma mission, mon équipe a désactivé un autre instrument scientifique : le sous-système dédié aux rayons cosmiques qui a permis de confirmer mon passage dans l’espace interstellaire. Maintenant, je continue à avancer avec trois instruments qui recueillent encore des données de l’au-delà », lit-on dans le tweet.

Les trois appareils encore en fonctionnement sont le magnétomère (MAG), le détecteur de particules à faible énergie (LECP) et le récepteur d’ondes de plasma (PWS). Hormis ceux, là les huit autres dispositifs sont inactifs (pour six d’entre eux, dont le CRS) soit défectueux (pour les deux derniers). Il faut s’attendre à d’autres désactivations à l’avenir.

Une sonde dans l’espace interstellaire

La neutralisation progressive des outils installés sur Voyager 1 s’explique par la volonté de la NASA de maintenir en état de marche la sonde, à tout prix. En effet, la sonde se trouve véritablement aux avant-postes de l’exploration spatiale. Depuis son départ en 1977, elle a franchi plus de 25 milliards de kilomètres.

Jamais un objet fabriqué par l’Homme ne s’était autant éloigné de la Terre. Son jumeau, Voyager 2, est aussi fort loin de la planète bleue, avec une distance évaluée à 21 milliards de kilomètres. Selon les estimations les plus récentes, la NASA estime que Voyager 1 et 2 fonctionneront encore jusque dans les années 2030. Cela, si tout se passe bien d’ici là.

Il est exceptionnel d’avoir réussi à maintenir en fonctionnement deux sondes pendant 47 ans et d’avoir gardé le contact tout ce temps. Cela, d’autant plus que Voyager 1 et 2 connaissent parfois des désagréments techniques demandant un dépannage à distance. Ce qui est difficile, car le signal radio prend 23 heures rien que dans un sen (19h pour Voyager 2).

Schéma montrant comment Voyager 1 et 2 sont allés au-delà de la sphère d’influence du Soleil. // Source : NASA JPL

Et parce que ne sera pas demain la veille qu’une autre mission se trouvera aussi loin dans l’espace, dans « une région où aucun vaisseau spatial n’est allé auparavant », relève la NASA, tout est fait pour les conserver en vie afin de poursuivre ce travail très précieux d’exploration. Car, relève Linda Spilker, scientifique du projet Voyager au JPL :

« Chaque jour pourrait être le dernier. Mais ce jour pourrait aussi apporter une nouvelle révélation interstellaire. »

Pour aller plus loin Où sont les sondes spatiales dans le système solaire ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama