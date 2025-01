Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX va conduire son tout premier lancement de fusée au cours du week-end. Le premier de l’année, prélude d’une longue série. Le tir peut être suivi en direct.

L’année 2024 s’est achevée sur un record pour SpaceX. L’entreprise américaine a effectué pas moins de 134 lancements avec ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy. C’est largement plus qu’en 2023 (96 tirs), en 2022 (61 décollages) et toutes les années précédentes. Mais ce record pourrait bien être battu en 2025.

En tout cas, SpaceX est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour le prochain vol — et on ne parle pas du nouveau test de la fusée Starship, toujours en cours de développement. Il s’agit ici de la toute première mission commerciale de l’année, quelques jours à peine après le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le vol doit avoir lieu dès le 4 janvier 2025.

Le vol de la fusée Falcon 9 en résumé

Une fusée Falcon 9, à son retour sur Terre. // Source : SpaceX

Où voir le lancement en direct ?

SpaceX s’occupe du vol à proprement parler, mais aussi de la diffusion en vidéo. Tout se passe sur X (ex-Twitter), via un flux dédié — la société ne propose plus d’intégration via YouTube. La diffusion débutera à partir de 02h20 du matin (heure de Paris). Il faudra donc veiller tard pour voir le lancement en direct.

Quelle est la mission de SpaceX ?

C’est une mission somme toute très classique pour SpaceX, puisqu’il s’agit d’acheminer dans l’espace un satellite de télécommunications au profit des Émirats arabes unis. Précisément, il s’agit d’envoyer le satellite Thuraya 4 sur une orbite géostationnaire, à 35 786 km de la Terre, pour fournir au pays des services de téléphonie par satellite.

Pour SpaceX, la mission sera assez rapide. La feuille de vol prévoit de libérer le nouveau satellite un peu plus de 30 minutes après le décollage depuis le sol américain. Thuraya 4 doit remplacer Thuraya 2, lancé en 2003, dans le cadre d’une politique de renouvellement de la flotte. Thuraya 1 n’est plus en service. Il reste encore Thuraya 3.

Quand décolle la fusée Falcon 9 ?

Le décollage est planifié au 3 janvier, à 20h27 heure locale, ce qui donne en heure métropolitaine la date du 4 janvier à 02h27 du matin. Si besoin, une fenêtre de repli est disponible 24 heures plus tard.

