Des chercheurs américains ont créé un casque de réalité virtuelle pour des souris. Le projet est très sérieux : ces souris sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, il s’agit donc d’étudier leur cerveau.

Les casques VR — réalité virtuelle — continuent de s’améliorer, même si leurs prix restent prohibitifs pour la majeure partie de la population. Mais les humains ne sont plus seuls sur le marché : des scientifiques de l’université Cornell, aux États-Unis, ont conçu un casque VR pour… des souris. Ce sont de vrais travaux, à portée médicale : l’étude a été publiée dans Nature en décembre 2024.

Un matériel à bas prix pour un casque à la pointe

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs construisent ce genre d’équipements pour des souris. Elles jouent un rôle important dans les travaux en neurologie et en sciences du comportement, ces casques permettent donc d’étudier leurs réponses comportementales. En revanche, cette fois-ci, les auteurs n’ont pas eu besoin de technologies de pointe. Ils ont utilisé des composants bon marché — de petites lentilles –, et parfois recyclés, comme des écrans de montres connectés.

« Il apporte plus de puissance expérimentale aux neurosciences »

Le résultat est pourtant plus qu’efficace : l’étude montre que le casque génère une stimulation visuelle sur un large champ de vision « tout en suivant les mouvements oculaires de la souris et les modifications de la taille de la pupille ». Une telle précision est une première chez ces équipements adaptés aux souris.

« C’est une occasion rare, quand l’on construit des outils, de créer quelque chose qui est expérimentalement beaucoup plus puissant que la technologie actuelle, et qui est également plus simple et moins cher à construire », considère l’un des auteurs. « Il apporte plus de puissance expérimentale aux neurosciences, alors que c’est une version beaucoup plus accessible de la technologie, qui pourrait donc être utilisée par un plus grand nombre de laboratoires. »

Les souris et la bataille contre la maladie d’Alzheimer

L’objectif est d’améliorer l’immersion pour mieux étudier l’activité neuronale des souris atteintes d’Alzheimer. // Source : Cornell University

Reste à savoir… pourquoi. Oui, pourquoi mettre un casque VR sur des souris ? Ce laboratoire est spécifiquement dédié au développement d’outils et technologies optiques visant à étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires derrière les pertes de fonctions dans les maladies neurodégénératives. Ils étudient par exemple les souris atteintes de la maladie d’Alzheimer, en cherchant plus particulièrement à résoudre la question du flux sanguin cérébral réduit chez celles-ci. Lorsqu’ils ont réussi à « débloquer » ce flux, la mémoire revenait en grande partie chez elles.

S’ils développent ce casque VR chez des souris, c’est donc pour plonger dans leur activité neuronale, de la navigation spatiale à la fonction de mémorisation. Les casques VR sont utilisés afin d’étudier ces traits comportementaux. « Plus nous pouvons rendre cette tâche comportementale immersive, plus nous pourrons étudier une fonction cérébrale de manière naturelle », précise Chris Schaffer, qui dirige le laboratoire.

