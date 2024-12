Lecture Zen Résumer l'article

Le modèle magnétique terrestre a été actualisé ce 17 décembre 2024, par la BGS et la NOAA, révélant que le pôle Nord s’était déplacé… encore plus vers le nord. La mise à jour de ce modèle est primordiale pour que les systèmes de navigation et de GPS soient plus précis.

Ce 17 décembre 2024, la British Geological Survey (BGS) indique dans un communiqué qu’elle a actualisé, avec l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA), le modèle magnétique mondial (WMM).

Le modèle magnétique mondial est un modèle standard, composé d’une série de cartes qui reprend les variations du champ magnétique terrestre. Il est utilisé pour les systèmes de navigation et de GPS et est mis à jour tous les 5 ans.

Le docteur William Brown, modélisateur de champ géomagnétique mondial à la BGS, explique dans le communiqué : « Nous n’avons jamais observé auparavant le comportement actuel du nord magnétique. Le nord magnétique se déplace lentement autour du Canada depuis les années 1500, mais, durant les 20 dernières années, il a accéléré vers la Sibérie, augmentant sa vitesse chaque année jusqu’à il y a environ cinq ans, lorsqu’il a soudainement décéléré de 50 à 35 km par an, ce qui est la plus grande décélération de vitesse que nous ayons jamais vue. »

Emplacement magnétique du pôle nord de 1590 à 2030. // Source : BGS UKRI et Wessel, P. et W.HF. Smith (1996), base de données mondiale J.Géophysique. Res.

Une précision accrue des systèmes de navigation

La variation du champ magnétique terrestre est provoquée par l’écoulement du fer liquide dans le noyau externe de la terre. Pour que les appareils de géolocalisation et de navigation continuent à être précis, il est primordial qu’ils suivent ces fluctuations du champ magnétique et donc que les systèmes en questions soient mis à jour.

D’ailleurs, si quelqu’un devait aujourd’hui voyager, en traineau par exemple, entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre (8 500 km de distance) et qu’il utilisait l’ancien modèle WMM, il arriverait à 150 km de sa destination prévue. Légèrement embêtant, non ?

Pour aller plus loin Comment envoyer une lettre au Père Noël (et recevoir une réponse) par Internet

Cette année marque une nouveauté pour le WMM. Pour la première fois, en plus de la mise à jour 2025, une deuxième version est publiée : le WMM High-Resolution 2025. Cette version ayant une résolution plus élevée permettra donc de se diriger avec encore plus de précision qu’auparavant. Voilà une nouvelle devrait rassurer le Père Noël, ses lutins ainsi que tous les enfants.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+