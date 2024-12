Lecture Zen Résumer l'article

Le fort Boyard, situé en Charente-Maritime et célèbre pour l’émission de télévision qu’il accueille depuis 30 ans, menace de s’effondrer. Le département a lancé un grand projet de rénovation du fort. Il sera financé en partie par une campagne de dons, entamée en décembre 2024. Mais pourquoi le fort Boyard s’effondre-t-il ?

« Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. » Cette phrase vous semble familière ? Il s’agit de la devise du célèbre jeu télévisé Fort Boyard, dans lequel des candidats constamment pressés par le temps passent des épreuves et résolvent des énigmes. L’émission se déroule depuis plus de 30 ans dans le fort du même nom, le fort Boyard, situé entre l’île d’Aix, l’île de Ré et l’île d’Oléron, dans le département de la Charente-Maritime. Il est aujourd’hui marqué par le passage du temps et les dégâts provoqués par la houle.

C’est pourquoi le département a lancé un projet de rénovation pour restaurer le fort. La phase de travaux devrait commencer à l’été 2025 pour se terminer entre fin 2027 et début 2028. Une campagne de dons a été ouverte ce mardi 17 décembre 2024, par le Conseil départemental de la Charente-Maritime, afin de « sauver » le fort.

Que s’est-il passé au fort Boyard ?

Construit au début du 19e siècle, le fort résiste depuis à l’assaut du temps et de l’océan, bien qu’il ait déjà connu des phases de restauration.

Selon le communiqué du département de la Charente-Maritime, au départ, le fort était muni d’un éperon de protection, d’un port d’amarrage et d’un talus de protection et de renforcement (appelé une risberme). Cependant, ils ont disparu au cours du temps pour plusieurs raisons.

Le fort Boyard autour de 1910-1930 (Archives départementales de la Charente-maritime) Le fort Boyard en 2022 (CARO – Olivier Butel)

De manière générale, l’exposition à la houle depuis près de 100 ans est responsable d’une grande partie des dégâts. Elle a fragilisé les structures et en a fait disparaître d’autres. Le talus de protection (la risberme) s’est dégradé progressivement, ce qui a pour conséquence, aujourd’hui, de mettre à découvert et sous pression les fondations du fort.

Par ailleurs, les joints se sont fortement usés, ce qui, à terme, pourrait conduire au détachement des pierres des murs. Sur certaines parties du fort, un creusement a déstabilisé la construction. Globalement, il y a donc une fragilisation de la bâtisse, ainsi que de nombreuses fissurations.

Fissurations dans les maçonneries du fort. // Source : Sébastien Laval

Par ailleurs, les architectes de l’époque ont vraisemblablement sous-estimé, lors de la conception, les efforts qui seraient imposés au bâtiment, ce qui a par conséquent favorisé son usure.

Quel est le but des travaux ? On rase tout et on recommence ?

Le but des restaurateurs sera principalement d’intervenir sur les protections existantes du fort (donc, la risberme), mais aussi sur celles qui ont existé par le passé, c’est-à-dire l’éperon et le port d’accostage. Ces deux derniers seront à reconstruire entièrement, tandis que la risberme sera en partie à consolider.

Pour mener à bien ce projet, le département de la Charente-Maritime a voté un budget de 44 millions d’euros, dont une partie est financée par la campagne de dons qui vient de débuter. Le fort Boyard devrait ensuite être ouvert au public en 2028, une fois les travaux achevés.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+