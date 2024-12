Lecture Zen Résumer l'article

Le mardi 3 décembre 2024 est le premier jour rouge pour les consommateurs ayant souscrit à l’option EDF Tempo. Quel impact sur les tarifs de l’électricité ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Demain, mardi 3 décembre 2024, est un jour particulier pour les abonnés à l’option Tempo d’EDF. Comme l’ont repéré plusieurs consommateurs, il s’agira du premier jour rouge Tempo de l’année, sur la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. On peut le vérifier sur le site dédié d’EDF depuis 11h ce lundi, le 3 décembre est bien un jour rouge, à partir de 6h du matin. Si vous avez activé l’option récemment, vous ne savez peut-être pas encore bien ce qu’impliquent les jours rouge d’EDF Tempo.

L’option Tempo permet de bénéficier d’un tarif d’électricité plus avantageux pendant 343 jours de l’année (300 jours bleus et 43 blancs). Durant les 22 autres jours, les fameux jours rouges, qui correspondent aux pics de consommation hivernaux, les prix sont cependant nettement plus élevés. Les jours rouge ont lieu entre le 1er novembre et le 31 mars (sauf les week-ends et les jours fériés). Il est donc recommandé par EDF de réduire fortement sa consommation d’électricité durant ces jours rouges.

EDF Tempo, selon les jours bleus, blancs et rouges. // Source : Capture d’écran EDF

Limiter sa consommation d’électricité les jours rouges en heures pleines

L’offre Tempo d’EDF fonctionne avec des heures pleines et des heures creuses, quelle que soit la « couleur » du jour. Mais, les jours rouges, le prix du kWh en heures pleines est le plus élevé. Les consommateurs sont donc invités à privilégier les heures creuses des jours rouges pour certaines activités (par exemple, faire tourner sa machine à laver à partir de 22h), anticiper la recharge de leurs appareils et baisser leur chauffage. « Pendant les heures pleines des jours rouges, vous avez tout intérêt à moins consommer d’électricité et à utiliser un mode de chauffage alternatif », explique EDF sur son site.

Le mardi 3 décembre, le prix du kWh en heures pleines (de 6h à 22h) sera de 0,76 € ; en heures creuses, il sera de 0,16 €.

Les tarifs de Tempo pour le 3 décembre 2024. // Source : Via X @Cthulhus

Y aura-t-il d’autres jours rouges cette semaine ?

Les jours suivant le 3 décembre pourraient-ils être rouges aussi ? Oui, c’est possible. « Si la période de froid dure, il peut y avoir jusqu’à 5 jours rouges Tempo consécutifs (du lundi au vendredi). Mais rassurez-vous, les week-ends et jours fériés nationaux ne sont jamais rouges », indique EDF.

Pour savoir quand auront lieu les prochains jours rouges Tempo, vous pouvez utiliser l’application EDF&MOI. Vous pouvez aussi suivre votre consommation d’électricité sur cette app. Il est également possible de recevoir des notifications sur les jours Tempo, la veille pour le lendemain, par e-mail ou SMS.

