Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il existe de nombreux télescopes pour observer les étoiles, mais souvent à des prix élevés. La marque française Unistellar propose actuellement une réduction sur plusieurs de ces modèles.

C’est quoi, la promotion sur ces télescopes ?

Unistellar propose 400 € de réduction sur l’ensemble de sa gamme de télescopes intelligents.

Les télescopes Unistellar eQuinox 2 et Odyssey, normalement vendus 2 499 €, sont en ce moment disponible au prix de 2 099 €. Les modèles haut de gamme eVscope 2 et Odyssey Pro, d’habitude au prix de 4 499 €, sont en ce moment proposés au prix de 4 099 €.

Consultez notre sélection des meilleurs télescopes pour regarder les étoiles.

C’est quoi, ces télescopes à 2 000 € ?

L’eQuinox 2 est un modèle de télescope motorisé, doté d’un miroir d’un diamètre de 114 mm, et qui offre un champ de vision de 34 × 47 Arcmin. Ce modèle, tout comme le modèle Odyssey, est dénué d’oculaire et s’accompagne d’un capteur de 6,2 Mpx avec une focale de 450 mm pour prendre des photos, enregistrée dans le stockage prévu à cet effet. Les télescopes sans oculaires d’Unistellar permettent d’obtenir des vues nettes et détaillées du cosmos, grâce une technologie de vision amplifiée, couplée à un traitement d’images en direct.

Ces deux télescopes sont motorisés et fonctionnent avec l’application d’Unistellar, disponible sur iOS et Android. L’appli vous permet de rentrer les coordonnées des objets spatiaux que vous souhaitez observer. Ces derniers sont disponibles sur le catalogue d’Unistellar, afin que votre télescope s’oriente directement vers l’objet convoité. L’autonomie de l’eQuinox est de 11 heures, tandis que l’Odyssey permet 5 h d’observation.

L’eVscope avec son occulaire // Source : Unistellar

C’est quoi, ces télescopes à 4 000 € ?

Les fiches techniques des modèles haut de gamme d’Unistellar sont sensiblement les mêmes que les télescopes précédents, si ce n’est un capteur à la résolution supérieure, et surtout, la présence d’un oculaire. Ce précieux élément vous permet d’observer les objets célestes directement avec vos propres yeux. Les modèles eVscope et Odyssey Pro offrent un confort visuel agréable pour des observations de plusieurs heures.

Vous pourrez sonder vous-même l’espace, mise au point manuelle comprise, mais sachez que l’application fonctionne aussi avec ces modèles, pour chercher parmi la base de données d’Unistellar. Leur autonomie est comprise entre 5 h pour l’Odyssey Pro, et 9 h pour l’eVscope. Peu importe votre choix, ces télescopes connectés sont parfaitement adaptés si vous débutez. Notez enfin que les télescopes d’Unistellar filtrent les effets, la pollution lumineuse de la ville, pour des images optimisées.

Pour aller plus loin

👉 Découvrez nos articles sur l’astronomie

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !