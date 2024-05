Lecture Zen Résumer l'article

L’Agence spatiale européenne, en association avec son homologue japonaise, va envoyer une satellite d’observation de la Terre dans la nuit du 28 au 29 mai. C’est une fusée Falcon 9 de SpaceX qui sera utilisée. Selon l’ESA, c’est sa mission la plus complexe dans ce domaine.

Le lancement de SpaceX en résumé

Quoi ? Le départ de la mission EarthCARE ;

Le départ de la mission EarthCARE ; Quand ? Le 29 mai 2024, à partir de 00h20 (heure de Paris) ;

Le 29 mai 2024, à partir de 00h20 (heure de Paris) ; Où ? Depuis la base de la Space Force à Vandenberg, en Californie ;

Depuis la base de la Space Force à Vandenberg, en Californie ; Que verra-t-on ? Le décollage d’une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Comment voir le décollage de la Falcon 9

Le vol doit être retransmis par SpaceX. La Nasa va également proposer son flux.

Quelle est la mission EarthCARE ?

EarthCARE (acronyme de Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer) est une mission spatiale conjointe entre l’agence spatiale européenne (ESA) et son homologue japonaise (Jaxa). Il s’agit de déployer un satellite autour de la Terre en orbite terrestre basse, à une altitude avoisinant celle de la Station spatiale internationale (ISS).

Son rôle, explique l’ESA, est de « mettre en lumière le rôle que jouent les nuages et les aérosols dans le réchauffement et le refroidissement de l’atmosphère terrestre », ce qui permettra de mieux saisir les mécaniques autour du changement climatique. On connait le rôle des nuages dans la météo, moins en matière de climat.

Pour ce travail, EarthCARE embarque quatre instruments scientifiques :

un lidar (télédétection par laser) atmosphérique ;

un radar de profilage des nuages ;

un imageur multispectral ;

un radiomètre à large bande

Concrètement, EarthCARE mesurera le profil « des particules nuageuses et des aérosols, ainsi que leur vitesse de chute, ce qui permettra de mieux comprendre les interactions entre les nuages, les aérosols et les précipitations. » Il enregistra aussi la distribution des gouttelettes d’eau et des cristaux de glace, et leur transport dans les nuages.

La mission, selon l’ESA, est inédite : c’est une première et, surtout, la plus complexe de toutes les missions conduites par l’agence dans le domaine de l’exploration de la Terre. C’est aussi un projet indispensable : « comprendre et suivre la balance radiative de la Terre est crucial pour s’occuper des enjeux liés au climat », ajoute l’agence.

Heure du lancement de la fusée

Le décollage est planifié le mercredi 29 mai 2024, à 00h20 (heure de Paris). Le direct proposé par l’agence spatiale européenne débutera le mardi 28 mai à 23h30. Le déploiement du satellite est prévu dix minutes plus tard ; l’acquisition du signal doit survenir environ quarante-cinq minutes après.

Dernier regard 😍 sur le satellite #EarthCARE d'@ESA_EO avant son encapsulation dans la coiffe de la Falcon 9, qui protégera le satellite pendant les premières minutes du lancement…



📸 @SpaceX



