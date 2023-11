[Deal du jour] Observer les étoiles n’est pas réservé qu’aux astronomes. Il existe de nombreux télescopes qui vous aident à scruter le ciel depuis chez vous, mais souvent à des prix élevés. La marque française Unistellar propose actuellement deux modèles en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ces télescopes ?

Le télescope Unistellar eQuinox 2 est normalement vendu 2 499 €. Il est en ce moment disponible au prix de 1 999 € sur le site officiel, et au même prix sur le site de la Fnac.

Le modèle Unistellar eVscope 2, est d’habitude vendu au prix de 4 499 €. Il est en ce moment proposé au prix de 3 499 € sur le site officiel. Il est aussi proposé au prix de 3 499 € sur le site de La Fnac.

C’est quoi, l’eQuinox 2 de Unistellar ?

L’eQuinox 2 est un modèle de télescope motorisé, doté d’un miroir d’un diamètre de 114 mm, et qui offre un champ de vision de 34 × 47 Arcmin. Ce modèle est dénué d’oculaire, mais s’accompagne d’un capteur de 6,2 Mpx avec une focale de 450 mm pour la prise de photos. Vous pourrez stocker vos clichés dans les 64 Go de stockage prévu à cet effet, qui ne seront sans doute pas de trop. Le télescope d’Unistellar permet en effet d’obtenir des vues nettes et détaillées du cosmos, grâce une technologie de vision amplifiée, et de traitement d’images en direct.

Pour faciliter encore plus la tâche, l’eQuinox 2 est motorisé et fonctionne avec l’application d’Unistellar, disponible sur iOS et Android. Cette dernière vous permet de rentrer des coordonnées de dizaines de milliers d’objets spatiaux disponibles sur le catalogue d’Unistellar, afin que votre télescope pointe directement vers l’objet désiré. Notez qu’il est doté d’une batterie qui procure une autonomie de 11 heures, pour observer le ciel en pleine nature.

L’eQuinox est un telescope au design minimaliste // Source : Unistellar

C’est quoi, ce télescope eVscope 2 ?

La fiche technique de l’eVscope est similaire à l’eQuinox 2, en dehors d’un capteur à la résolution supérieure de 7,7 Mpx. Là où ce modèle se démarque, c’est par la présence d’un oculaire Nikon, afin d’observer les objets célestes avec vos propres yeux, et non à travers des photos. En plus de faire honneur à Galilée, l’oculaire apporte un confort visuel appréciable, même pendant de longues observations. l’eVscope se rapproche de l’image qu’on se fait d’un télescope classique, avec une mise au point manuel, l’œil collé à l’oculaire.

Notez qu’il est aussi possible de faire travailler le télescope à votre place, et de lui faire chercher parmi la base de données d’Unistellar. Un gain de temps considérable, qui n’est pas indispensable pour utiliser le télescope, si vous aimez sonder vous-même les profondeurs de l’espace. Pour une utilisation extérieure, son autonomie de 9 h est suffisante pour écumer le ciel.

L’eVscope avec son occulaire // Source : Unistellar

Est-ce que ces télescopes valent le coup en promotion ?

Si vous commencez tout juste à vous intéresser à l’astronomie, et que vous avez le budget, ces télescopes sont un excellent choix à ce prix. L’eQuinox2 et l’eVscope sont des télescopes connectés, simples d’utilisation, et parfaitement adaptés si vous débutez. Un peu de patience suffit pour observer les merveilles de l’espace, y compris dans des environnements urbains lumineux. Leur capacité à fouiller le ciel à votre place est un atout considérable pour ne pas perdre des heures à chercher un objet céleste précis, et perdre votre motivation.

Bien évidemment, les richesses de l’univers se dévoileront mieux dans un endroit sans pollution lumineuse, mais la technologie présente dans les télescopes de Uinstellar filtrent les effets des lumières de la ville, pour des images optimisées. Grâce à la grande base de données d’Unistellar, vous pourrez facilement identifier des galaxies ou des nébuleuses, ou simplement en apprendre plus sur le système solaire.

