L’agence spatiale américaine et SpaceX ont mis en ligne plusieurs photos du décollage du lanceur Falcon Heavy, qui a servi le 13 octobre à envoyer la mission Psyché dans l’espace.

La mission Psyché a quitté la Terre le vendredi 13 octobre, avec l’aide d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX. La sonde, qui était nichée dans la coiffe, part pour un long voyage dans le Système solaire. Sa destination sera l’astéroïde Psyché — d’où le nom du programme. Rendez-vous dans six ans, lorsque la rencontre aura lieu.

Psyché captive la Nasa, car la surface de Psyché serait composée en grande partie de métal. D’ordinaire, les astéroïdes sont surtout faits de roche ou de glace. Cette particularité a fait que Psyché a gagné le surnom de « monde de métal ». Pour l’agence spatiale américaine, c’est la toute première mission du genre. Il n’y aura pas ici de retour d’échantillons, contrairement à OSIRIS-REx.

On pourra compter sur la Nasa pour donner régulièrement des nouvelles de Psyché d’ici à 2029, où l’insertion en orbite aura lieu. En attendant, l’agence américaine et SpaceX ont profité du week-end du 14 et 15 octobre pour partager une sélection des photos les plus réussies du décollage. On a également deux clichés montrant le retour des boosters d’appoint du Falcon Heavy.

Les photos remarquables du vol du Falcon Heavy

Le crépuscule sur Cap Canaveral, et la fusée prête à partir. // Source : SpaceX

Le jour J pour la mission Psyché. // Source : NASA/Aubrey Gemignani

La fusée est en train de gagner contre la gravité. // Source : NASA/Aubrey Gemignani

Le Falcon Heavy est appuyé par deux propulseurs latéraux, qui sont en fait des bouts de deux Falcon 9. // Source : SpaceX

Ça crache plus qu’un moteur encrassé ! // Source : NASA/Aubrey Gemignani

Tout en haut, dans la coiffe, il y a la sonde. // Source : SpaceX

On se croirait parfois dans un film de science-fiction. // Source : SpaceX

Atterrissage synchronisé des deux boosters. Ils resserviront. // Source : SpaceX

