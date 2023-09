Quand on découvre une roche de forme étrange, on peut vite s’imaginer être en présence d’une météorite. Voici 3 faux amis, qui ne viennent pas de l’espace, mais bien de la Terre malgré leur apparence bizarre.

Quelques jours après la chute d’une météorite retrouvée dans le Cher, un nouveau bolide a été aperçu en France près de Chartres, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2023. Pour l’instant, aucune météorite issue de ce corps n’a été retrouvée. La météorite ramassée dans le Cher reste ainsi la dernière trouvée en France.

Quand on pense avoir trouvé une météorite, on peut se sentir un peu démuni sur ce qu’il faut faire. Dénicher une météorite en France est rare, il n’est donc pas surprenant de ne pas savoir comment réagir. « En France, il est plus probable de gagner au Loto que de trouver une météorite », rappelle le Muséum d’histoire naturelle. Il y a de ce fait plusieurs critères à connaître pour bien reconnaître une météorite : retenez qu’elles sont recouvertes d’une croûte de fusion et contiennent du métal (ce qui les rend denses). Mais, même avec ces éléments en tête, il reste compliqué de reconnaître une météorite quand on n’a pas l’habitude.

Ces 3 roches sont de fausses météorites

Certaines roches terrestres ressemblent beaucoup à des météorites, et risquent d’être prises à tort pour des corps en provenance de l’espace. Voici les 3 imposteurs dont il faut se méfier le plus fréquemment lors d’une cueillette de météorites.

Les marcassites

Les météorites sont souvent confondues avec les marcassites. Ces pierres sont du sulfure de fer, prenant l’apparence de boules ou de « rognons ». Les marcassites sont fréquentes dans certaines roches sédimentaires. La marcassite « se présente souvent sous forme de rognons sphéroïdaux, plus ou moins mamelonnés en surface, et dont l’intérieur est formé de fibres radiales argentées, mais facilement altérables », relève le Muséum d’histoire naturelle.

Ce n’est pas une météorite, mais du sulfure de fer (ou une marcassite). // Source : Flickr/CC/Muséum de Toulouse

Les nodules

Gare à ne pas prendre non plus les nodules, ou concrétions d’oxydes de fer, pour des météorites : elles les imitent bien, mais n’en sont pas. L’université Washington de Saint-Louis indique que la plupart des fausses météorites qui lui parviennent entrent dans cette catégorie : elles « sont souvent confondues avec les météorites car elles sont lourdes (denses) et que leurs formes inhabituelles (souvent bizarre) attirent l’attention ». Les nodules se forment généralement dans des terrains sédimentaires.

Nodule ou concrétion d’oxydes. // Source : C. Brillatz

Les scories métallurgiques

Enfin, il est commun de confondre les météorites avec les scories métallurgiques, des sortes de pierres qui sont en fait des résidus issus du travail de métaux. Les plus abondantes sont les scories provenant de la métallurgie du fer. Ces scories sont des traces d’une ancienne activité métallurgique, remontant jusqu’à l’Âge du fer (il y a 3 millénaires). Une manière de faire la différence avec les météorites est de rechercher une texture bulleuse, caractéristique des scories métallurgiques. Les météorites ont rarement de telles bulles.

Je pense toujours que ma roche est une météorite : que faire ?

Après examen minutieux de votre trouvaille, vous restez persuadé qu’il ne peut s’agir ni de marcassite, de nodule ou de scorie, mais bien d’une météorite ? Il est recommandé de faire expertiser la roche pour confirmer cette intuition. Le Muséum d’histoire naturelle peut réaliser cette expertise : les demandes peuvent être adressées dans le formulaire en bas de cette page (une demande doit être faite par roche).

https://www.youtube.com/watch?v=IzVrVFpGaFs