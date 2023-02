L’Arabie saoudite a annoncé un nouveau projet titanesque : construire dans sa capitale un gigantesque cube de 400 m de haut, au sein d’un nouveau quartier futuriste.

Une « porte vers un nouveau monde », la « première destination expérimentale et immersive au monde », un bâtiment « comme vous n’en avez jamais vu à une taille sans précédent »… C’est en ces termes quelque peu grandiloquents que l’Arabie saoudite a annoncé son nouveau projet titanesque : The Mukaad et le quartier de New Marabba.

Dans un tweet daté du 16 février 2023, le Public Investment Fund du pays a annoncé la construction au nord-ouest de sa capitale, Riyad, d’un tout nouveau centre-ville. Hyper moderne, d’une surface d’une vingtaine de kilomètres carrés, et devant accueillir en son centre The Mukaad, une immense tour carrée. Le chantier, qui s’annonce énorme, doit être fini pour 2030 et l’exposition universelle, que l’Arabie saoudite veut accueillir.

A gateway to another world: #TheMukaab will be the world’s first immersive, experiential destination. Large enough to hold 20 Empire State Buildings, the global icon will feature innovative technologies to transport you to new worlds.#NewMurabbahttps://t.co/5R4DqQdPyS pic.twitter.com/vr9M8cTI1I — Public Investment Fund (@PIF_en) February 16, 2023

Encore un projet gigantesque en Arabie saoudite

Le projet est absolument énorme. Tout d’abord, The Mukaad se compose d’une tour en spirales, autour de laquelle un énorme dôme recouvert d’écrans doit être construit — ce qui doit permettre d’isoler la tour et d’obtenir les paysages fantasmagoriques vus dans la vidéo. En plus de ce dôme, un immense cube, de 400 m de hauteur sur 400 m de large, doit venir englober le tout et créer un espace à part entière.

Selon le site officiel du projet, The Mukaab comprendrait un énorme centre commercial, plus de « 80 espaces de divertissements », dont des musées et des salles de spectacle, et en plus, des centres de recherches et des campus. Le tout serait assez grand pour faire tenir en son sein 20 Empire State Building (une échelle que le royaume a l’air d’apprécier, était donné que c’est une autre taille donnée pour mesurer The Line).

The Mukaab pourrait complètement changer la ville de Riyad. // Source : Public Investment Fund / Twitter

The Mukaab doit être construit dans un tout nouveau quartier, New Murabba, qui a pour ambition d’accueillir « des centaines de milliers d’habitants ». Il n’est rien dit au niveau de l’impact écologique de ce projet, à part que la construction va être « durable », et qu’il y aura des espaces verts et des pistes cyclables.

Ce n’est pas la première fois que l’Arabie saoudite présente un projet de ville pharaonique. The Line, la future ville futuriste du pays, va prendre la forme d’une longue ligne de 500 m de haut (ou, comme le royaume le précise, plus haut que l’Empire State Building) et de 170 km de long. Sa construction, dont on peut voir les débuts sur des images satellites, est cependant très polémique. La ville risque d’être un désastre écologique, et plusieurs personnes ont déjà été condamnées à mort dans le pays pour s’être opposées aux travaux.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.