Faute de pouvoir réellement approcher un trou noir, ce site vous permet de vous déplacer virtuellement tout autour, en prenant en compte l’effet de lentille gravitationnelle.

Désolé de vous l’apprendre si brutalement, mais vous ne pourrez jamais approcher un trou noir. La force d’attraction du trou noir vous happerait, car même la lumière ne peut y échapper. C’est pour cela que les trous noirs sont… noirs. Ensuite, vous vous transformerez en spaghettis.

Mais, grâce à la simulation codée par ScienceClic, alias Alessandro Roussel, de la chaîne YouTube du même nom, c’est virtuellement possible. Sur ce petit site, vous pouvez jouer avec un trou noir, représenté de manière plutôt fidèle à nos connaissances scientifiques sur ces objets cosmiques.

C’est une belle simulation de trou noir que propose ScienceClic sur son site. // Source : ScienceClic Blackhole Site

La lentille gravitationnelle en action

Le site permet de zoomer sur le trou noir et de vous déplacer tout autour. L’effet de « lentille gravitationnelle » — la déformation de la lumière causée par l’extrême concentration de matière — est pris en compte. C’est sans doute ce détail-là qui est le plus fascinant dans cette simulation, puisqu’en bougeant la souris, on observe cet étrange effet en temps réel.

Dans une récente mise à jour, ScienceClic a ajouté le disque accrétion texturé du trou noir, c’est-à-dire la matière en orbite autour du trou noir. L’auteur est encore en train de perfectionner sa simulation (l’effet Doppler n’a pas encore été ajouté, par exemple).

La simulation a maintenant un disque d'accrétion texturé ! L'effet Doppler n'est pas encore pris en compte cela dit, et il reste des problèmes d'affichage au niveau de la triangulation du disque.https://t.co/npryLLaLCE https://t.co/VXbDT5bFQl pic.twitter.com/qM7ZzrbFbQ — ScienceClic (@ScienceClic) November 24, 2022

Rappelons que l’année 2022 signe un moment historique dans l’étude des trous noirs : les scientifiques ont récupéré la première photo du trou noir supermassif situé au cœur de notre galaxie. C’est un exploit.