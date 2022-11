Le Black Friday, c’est la période idéale pour préparer l’hiver sans se ruiner. Jusqu’au 28 novembre, Jackery propose de belles remises sur ses générateurs solaires. Puissants et compacts, ces dispositifs sont un bon moyen pour faire ses premiers pas avec l’énergie verte.

La hausse régulière du prix de l’électricité incite les Français à se tourner davantage vers les énergies vertes pour gagner en indépendance vis-à-vis du réseau électrique traditionnel. À cette tendance s’ajoute cette année la crainte de faire face à quelques coupures de courant au cœur de l’hiver. Même si, au regard de la fiabilité du système électrique national, ces pannes ne devraient pas excéder quelques heures, il est toujours stressant de se retrouver dans le noir et de risquer de perdre tout le contenu de son réfrigérateur.

Pour toutes ces raisons, Jackery a conçu une vaste gamme de générateurs solaires, adaptés tant aux petits appartements qu’aux maisons, tant ils sont compacts. Et pour le Black Friday, du 24 au 28 novembre, la firme californienne qui fête cette année ses 10 ans, fait chuter les prix de ses appareils. Jackery vous permet de vous équiper à partir de 749 euros :

Jackery 2000 Pro : la puissance avant tout

Le générateur solaire 2000 Pro est le système le plus polyvalent proposé par Jackery. En dépit de son format compact, plus petit qu’une valise de cabine, ce dispositif est capable d’alimenter simultanément les appareils les plus puissants de la maison.

Le Générateur solaire 2000 Pro de Jackery // Source : Jackery

Avec ses 2 000 W, le Jackery 2000 Pro fait tourner un réfrigérateur durant plus de 3 heures, un micro-ondes pendant 1h30, ou encore un radiateur électrique d’appoint durant 1 heure à pleine puissance.

Pour ce faire, il embarque une connectique des plus complètes, composée de :

2 prises 230 V ;

2 ports USB-C Power Delivery 100 W ;

2 ports USB-A ;

1 prise CC de 12 V pour charger son ordinateur portable par exemple.

S’il peut se charger de façon classique sur secteur en seulement deux heures, il présente l’avantage de pouvoir être associé à un total de 6 panneaux solaires (de 200 W chacun), pour ceux qui souhaitent avant tout réduire leur facture d’électricité. Avec une telle configuration, 2h30 suffisent pour le recharger entièrement. Lorsque les panneaux solaires ne sont pas utilisés, ils peuvent être facilement rangés dans un placard puisqu’une fois repliés, ils ne mesurent que 54 x 61,5 x 4 cm.

Jusqu’au 28 novembre, le générateur solaire 2000 Pro profite de la plus belle remise de Jackery pour le Black Friday. Accompagné d’un panneau solaire SolarSaga 200, l’appareil voit son prix chuter de 2 899 à 2 149 euros. Avec deux SolarSaga 200, il profite d’une réduction de 900 euros, portant son prix à 2 699 euros.

Les générateurs 1000 et 1000 Pro : le bon compromis pour allier puissance et mobilité

Jackery propose deux modèles de générateurs solaires avec une puissance de 1 000 W. Les 1000 et 1000 Pro sont des alternatives intéressantes pour brancher ponctuellement de petits équipements ayant tendance à faire flamber la facture d’électricité, comme un chauffage d’appoint. Ces générateurs permettent aussi de raccorder un mini-réfrigérateur en cas de panne de courant.

Le générateur solaire Jackery 1000 Pro. // Source : Jackery

Leur format compact, respectivement de 34 × 26 × 25,55 cm pour le générateur solaire 1000 Pro et de 33,3 x 23,3 x 28,3 cm pour le modèle 1000, offre un encombrement minimal au quotidien.

Mais s’ils partagent la même puissance et une compacité relativement similaire, le générateur solaire 1000 Pro bénéficie en prime d’une charge ultra-rapide. Associé à 4 panneaux solaires SolarSaga 200, il peut être rechargé intégralement en moins de 2 heures, une durée qui monte à 6h30 sur le Jackery 1000.

Autre point de différence avec le générateur 1000 Pro : en matière de connectique le Jackery 1000 se passe de la charge rapide 100 W sur son port USB Type-C. L’USB-A et les prises de courant traditionnelles sont quant à elles toujours au programme.

Durant le Black Friday, le générateur solaire 1000 Pro est proposé à 1 699 euros avec trois panneaux solaires SolarSaga 80 et le générateur 1000 est à 1 439 euros avec un SolarSaga 100.

Le Jackery 500 : l’option la plus économique pour débuter

Si les autres modèles de générateurs solaires Jackery peuvent constituer une alternative au réseau traditionnel pour brancher quelques appareils comme les chauffages d’appoint pendant l’hiver, le Jackery 500 est plutôt adapté aux pannes de courant.

Le générateur solaire Jackery 500. // Source : Jackery.

Avec sa puissance de 500 W, il peut alimenter pendant 9 heures un mini-réfrigérateur et peut simultanément vous permettre d’apporter du courant à une lampe, à votre box, à votre téléviseur, ou encore à votre ordinateur. En prime, il ne pèse que 6 kg et peut donc être facilement déplacé d’une pièce à l’autre.

Pendant le Black Friday, ce petit générateur solaire est à 749 euros au lieu de 945,99 euros. Il s’accompagne das le pack d’un panneau solaire SolarSaga 100.