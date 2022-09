Une île a émergé au sud-ouest de l’océan Pacifique en raison de l’éruption d’un volcan sous-marin. Une formation rocheuse de ce type peut disparaître d’ici à un ou deux mois, ou bien persister encore quelques années.

De nouvelles îles n’apparaissent pas à tout bout de champ. Mais ce n’est pas non plus rarissime : l’activité terrestre sous-marine peut provoquer l’émergence de petits bouts de terre. Ce qui en résulte n’a rien avoir avec une île paradisiaque aux palmiers et aux plages de sable : il s’agit plutôt d’un morceau de roche.

C’est une île de ce type qui a émergé au cœur de l’océan Pacifique, comme l’a relevé l’Earth Observatory, rattaché à la Nasa. Dans cette région, celle des Tonga, on trouve une densité élevée en volcans sous-marins. L’un d’entre eux s’est déclenché, le 10 septembre 2022.

L’île fait 24 000 kilomètres carré à ce jour. // Source : NASA Earth Observatory

L’image ci-dessus a été capturée par le satellite Landsat-9. On peut y voir très nettement le panache de fumée, qui provient du volcan, lequel a également craché d’importantes quantités de cendres et de lave. Cette activité volcanique aura été suffisamment importante pour soulever un morceau de terre.

Seules 11 heures d’éruption auront suffi pour faire émerger les prémices de l’île. Au début, elle ne faisait que 4 000 kilomètres carrés, mais ces derniers jours, depuis le 20 septembre, elle s’épanouit sur 24 000 kilomètres carrés. Elle est toujours présente fin septembre.

L’île peut disparaître n’importe quand

La localisation où l’événement volcanique a eu lieu est bien connue des scientifiques : Home Reef. C’est la zone de subduction Tonga-Kermadec, où trois plaques tectoniques entrent en collision à une vitesse de contact réputée pour être la plus rapide du monde — le mouvement est de 24 centimètres par an. La fosse formée entre les plaques est aussi, de fait, l’une des plus profondes : 10 800 mètres. Il en résulte une très longue chaîne de volcans sous-marins, à l’activité extrêmement intense.

N’imaginez pas, en tout cas, pouvoir poser vos valises sur cette île : elle pourrait disparaître sans crier gare. « Les îles créées par les volcans sous-marins sont souvent éphémères, bien qu’elles persistent parfois pendant des années », explique la Nasa. Une île éphémère causée par un volcan sous-marin peut persister pendant seulement un ou deux mois avant d’être emportée par les eaux, ou bien durant plusieurs décennies.

Dans la région de Home Reef, quatre événements volcaniques similaires ont déjà été repérés par l’humanité. Les deux premiers ont eu lieu en 1852 puis en 1857, formant de petites îles temporaires. En 1984 et en 2006, des îles plus massives s’étaient développées, avec des falaises allant jusqu’à 70 mètres de haut.